Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $400 млрд

Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло 400 миллиардов долларов, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Последним катализатором стала инсайдерская продажа акций его частной компании SpaceX, которая увеличила состояние Маска примерно на 50 миллиардов долларов одним махом до 439,2 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Состояние Маска резко изменилось с конца 2022 года, когда в какой-то момент его состояние сократилось более чем на 200 миллиардов долларов. Но в последнее время оно особенно возросло после победы Дональда Трампа на выборах в прошлом месяце, поскольку Маск стал его самым видным политическим спонсором и сторонником.

Акции Tesla Inc. выросли примерно на 65% с момента до выборов, чему способствовали ожидания, что Трамп упростит выпуск беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla. Маск должен занять ключевую роль в новой администрации в качестве соруководителя недавно созданного Департамента эффективности правительства, что даст ему трибуну в Вашингтоне и прямую связь с Овальным кабинетом.

Между тем, стоимость его стартапа искусственного интеллекта xAI выросла более чем вдвое с тех пор, как он в последний раз привлекал деньги в мае до 50 миллиардов долларов, а Wall Street Journal в прошлом месяце сообщил, что победа Трампа помогла привлечь новый интерес.

В среду SpaceX и ее инвесторы договорились о покупке акций на 1,25 миллиарда долларов у сотрудников и других инсайдеров компании. Сделка, которая оценивает частную космическую исследовательскую фирму примерно в 350 миллиардов долларов, делает SpaceX самым ценным частным стартапом в мире.

Компания зарабатывает большую часть своих денег на контрактах с правительством США и, вероятно, может рассчитывать на большую поддержку при администрации Трампа. Избранный президент восхвалял видение Маска о доставке астронавтов на Марс в предвыборных речах и присоединился к Маску на запуске SpaceX в Техасе вскоре после выборов.

Джаред Айзекман, которого Трамп выбрал на пост главы NASA, — миллиардер и руководитель технологической компании, который совершил первый коммерческий выход в открытый космос на чартерном запуске SpaceX в сентябре. В прошлом месяце он назвал компанию "самой инновационной, буквально впечатляющей организацией, которую я когда-либо видел" после того, как в 2021 году через свою платежную фирму вложил в SpaceX 27,5 млн долларов.

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"