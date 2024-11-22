Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

ukenru
Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
07:52 • 22735 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 105210 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 122222 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 134631 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 146497 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 149433 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 148912 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 217290 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 207083 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 123184 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 165863 просмотра
В ВР отменили час вопросов к правительству из-за угрозы удара по правительственному кварталу - депутаты

В ВР отменили час вопросов к правительству из-за угрозы удара по правительственному кварталу - депутаты

 • 44414 просмотра
рф предупредила США о запуске ракеты «орєшнік» за полчаса до удара

рф предупредила США о запуске ракеты «орєшнік» за полчаса до удара

 • 38056 просмотра
Использование россией новой ракеты является "тревожным событием" - спикер генсека ООН

Использование россией новой ракеты является "тревожным событием" - спикер генсека ООН

 • 42310 просмотра
Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"

Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"

 • 26480 просмотра
Баллистическая ракета рф "орешник" имела несколько боеголовок - представители США и Запада

Баллистическая ракета рф "орешник" имела несколько боеголовок - представители США и Запада

03:06 • 49716 просмотра
публикации
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

07:52 • 22757 просмотра
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 170730 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 217291 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 174132 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 207083 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

07:14 • 10510 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

07:06 • 10357 просмотра
Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

 • 57374 просмотра
Coachella 2025 объявила лайн-ап раньше обычного: кто выступит на фестивале

Coachella 2025 объявила лайн-ап раньше обычного: кто выступит на фестивале

 • 60314 просмотра
Звезда реалити назвала Джейсона Стэтхэма своей "самой горячей связью" в TikTok-челлендже: как отреагировал актер

Звезда реалити назвала Джейсона Стэтхэма своей "самой горячей связью" в TikTok-челлендже: как отреагировал актер

 • 69987 просмотра
Актуальное
Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Киев  •  УНН

 • 9876 просмотра

Read in English

Певица Grimes опубликовала пост в X, где написала об Илоне Маске.

Певица Клэр Grimes Буше в приложении Илона Маска рассказала о том, как миллиардер повлиял на нее и ее искусство, пишет УНН со ссылкой на Futurism.

Детали

Артистка канадского происхождения и мать троих детей Маска предположила в длинном посте на X, что генеральный директор Tesla и SpaceX больше не тот человек, в которого она влюбилась.

Буше написала, что среди жизненных событий, входящих в ее следующий проект, "отрыв от любви всей моей жизни, поскольку он становится для меня неузнаваемым", является главным из них.

"Хотя это прямо не сказано, это... заявление кажется определенной ссылкой на правый поворот Маска, который заставил его отречься от Вивиан Дженны Уилсон, его... дочери-трансгендера", - указывает издание.

Летом Буше публично выразила свою поддержку Уилсон и сказала, что она "бесконечно гордится" 20-летней девушкой.

В своем посте Grimes продолжила говорить, что доступ только к "части ресурсов [Маска]" - и его "опыту в области IQ/стратегии", что бы это ни означало, - это еще одна сложность, с которой она столкнулась во время испытания.

"И это только то, что можно сказать публично, - загадочно продолжила она, - "потому что большинство моего опыта последних лет должно оставаться за закрытыми дверями".

Примечательно, что эти комментарии могут свести на нет сообщения People, опубликованные ранее в этом месяце, в которых говорилось, что Буше и Маск вместе искали дом в Лос-Анджелесе, поскольку владелец бизнеса с несколькими дефисами стремится собрать всех своих бывших и детей в возрасте до 18 лет в одном огромном комплексе, указывает издание.

Каким бы драматичным ни было ее бурное партнерство с Маском, Буше сказала, что она "благодарна за каждую пулю", которую она поймала, потому что это побуждает ее создавать больше произведений искусства лучше, чем когда-либо прежде.

"Это может расстроить и провоцировать многих, - подытожила она, - Но это реально, и люди, которые почувствуют меня, почувствуют меня".

Трамп пошутил о "постоянном" присутствии Маска в Мар-а-Лаго: "не могу выгнать его отсюда"15 нояб. 2024, 08:23 • 74322 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
spacexSpaceX
tesla-incTesla Inc
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
los-andzhelesЛос-Анджелес