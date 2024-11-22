Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Певица Клэр Grimes Буше в приложении Илона Маска рассказала о том, как миллиардер повлиял на нее и ее искусство, пишет УНН со ссылкой на Futurism.

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Артистка канадского происхождения и мать троих детей Маска предположила в длинном посте на X, что генеральный директор Tesla и SpaceX больше не тот человек, в которого она влюбилась.

Буше написала, что среди жизненных событий, входящих в ее следующий проект, "отрыв от любви всей моей жизни, поскольку он становится для меня неузнаваемым", является главным из них.

"Хотя это прямо не сказано, это... заявление кажется определенной ссылкой на правый поворот Маска, который заставил его отречься от Вивиан Дженны Уилсон, его... дочери-трансгендера", - указывает издание.

Летом Буше публично выразила свою поддержку Уилсон и сказала, что она "бесконечно гордится" 20-летней девушкой.

В своем посте Grimes продолжила говорить, что доступ только к "части ресурсов [Маска]" - и его "опыту в области IQ/стратегии", что бы это ни означало, - это еще одна сложность, с которой она столкнулась во время испытания.

"И это только то, что можно сказать публично, - загадочно продолжила она, - "потому что большинство моего опыта последних лет должно оставаться за закрытыми дверями".

Примечательно, что эти комментарии могут свести на нет сообщения People, опубликованные ранее в этом месяце, в которых говорилось, что Буше и Маск вместе искали дом в Лос-Анджелесе, поскольку владелец бизнеса с несколькими дефисами стремится собрать всех своих бывших и детей в возрасте до 18 лет в одном огромном комплексе, указывает издание.

Каким бы драматичным ни было ее бурное партнерство с Маском, Буше сказала, что она "благодарна за каждую пулю", которую она поймала, потому что это побуждает ее создавать больше произведений искусства лучше, чем когда-либо прежде.

"Это может расстроить и провоцировать многих, - подытожила она, - Но это реально, и люди, которые почувствуют меня, почувствуют меня".

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