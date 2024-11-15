Трамп пошутил о "постоянном" присутствии Маска в Мар-а-Лаго: "не могу выгнать его отсюда"

Избранный президентом США Дональд Трамп двусмысленно пошутил о постоянном присутствии Илона Маска на вечеринке в Мар-а-Лаго, чтобы отпраздновать его победу на выборах, сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

В своей первой важной речи после победы на выборах на прошлой неделе Трамп выступил на гала-вечере Института политики Америки в Палм-Бич во Флориде в четверг вечером и пошутил, что миллиардеру из сферы технологий "просто нравится это место".

"Илон, какую работу, какую работу он делает, - выразил Трамп слова похвалы. - Он молодец, он действительно хороший парень. Знаете, ему нравится это место. Я не могу выгнать его отсюда".

Маск, которому была поручена роль наблюдателя за эффективностью правительства для Трампа, вышел на сцену вскоре после избранного президента США.

"Как сказал президент Трамп, нам нужен здравый смысл, - сказал Маск участникам. - Это будет не будет как всегда. Это будет революция".

Сообщается, что Маск проводил "почти каждый день" с Трампом в его имении Мар-а-Лаго во Флориде. Он даже присоединился к игре Трампа в гольф с его внучкой, 17-летней Кай. Миллиардер также присутствовал на телефонных звонках с мировыми лидерами, включая беседу Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Маск также постоянно присутствовал в предвыборной кампании. Миллиардер основал протрамповский комитет политических действий Америки и даже запустил ежедневную лотерею в прошлом месяце, в рамках которой между людьми, подписавшими петицию в поддержку прав, закрепленных в Первой и Второй поправках, разыгрывался 1 миллион долларов.

Трамп сказал практически ту же шутку на встрече республиканцев в Палате представителей в среду: "Илон не вернется домой. Я не могу от него избавиться, по крайней мере, пока он мне не перестанет нравиться".

Опытный технический журналист Кара Суишер рассказала CNN в воскресенье утром, что инсайдеры Трампа были озадачены и встревожены степенью влияния Маска. "Он, безусловно, все время выставляется; это его стиль. Вот почему он просто внезапно появился там, как гость, который не хочет уходить", - сказала она.

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