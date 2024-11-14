Маск пытается стать «сопрезидентом» в команде Трампа - NBC News

Илон Маск раздражает окружение Дональда Трампа, претендуя на роль "сопрезидента" Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

По словам нескольких анонимных источников, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск настолько активно пытается влиять на переходную команду Трампа, что его присутствие на курорте Мар-а-Лаго во Флориде стало почти постоянным. Его участие во встречах и телефонных разговорах, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, начало вызывать раздражение среди тех, кто уже давно работает с Трампом.

Он ведет себя так, будто он сопрезидент и хочет, чтобы все это знали - рассказали источники.

Окружение Трампа отмечает, что Маск стремится навязать свои взгляды и даже пытается заставить Трампа чувствовать себя в долгу за поддержку кампании.

Илон Маск не только активно участвует в политических процессах, но и выражает свои идеи через социальные сети, предлагая ряд политических решений, в частности по иммиграции и государственных расходов. Однако его агрессивная позиция и попытки влиять на кадровые вопросы внутри команды Трампа вызывают беспокойство среди некоторых советников. Маск пытается, как утверждают источники, продвигать собственные планы, вместо того, чтобы сосредотачиваться на тех, что уже разработаны командой Трампа.

Хотя Трамп не раз выражал благодарность Маску за его поддержку и роль в избирательной кампании, даже шутя, что "не может избавиться" от миллиардера, некоторые советники считают, что его присутствие в команде может стать проблемой. Маск уже потратил более 150 миллионов долларов на поддержку республиканцев, организовав многочисленные митинги и используя свою платформу X для продвижения политических идей, что ставит его в центр политической жизни США.

Напомним

После выборов в США Трамп объявил, что Илон Маск возглавит новый "Департамент эффективности правительства".

Состояние 10 самых богатых людей мира резко выросло после победы Трампа. Особенно обогатился Илон Маск