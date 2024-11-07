Состояние 10 самых богатых людей мира резко выросло после победы Трампа. Особенно обогатился Илон Маск

Десять самых богатых людей мира за один день увеличили свое состояние на рекордные 64 млрд долларов. Больше всего обогатился Илон Маск - на 26,5 млрд долларов, достигнув показателя в 290,3 млрд.

Состояние некоторых самых богатых людей мира за день выросло на 64 млрд долларов после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Больше всего разбогател основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН. Детали Издание пишет, что состояние первой десятки списка самых богатых людей мира, где доминируют американские технологические миллиардеры, выросло на рекордную сумму после победы Дональда Трампа на президентских выборах. 10 самых богатых людей мира заработали почти 64 миллиарда долларов в среду, что является самым большим ежедневным ростом с момента создания индекса в 2012 году - пишет издание. Отмечается, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск разбогател на 26,5 млрд долларов - до 290,3 млрд долларов. Основатель Amazon Джефф Безос повысил свое состояние на 7 млрд долларов - почти до 230 млрд долларов. Руководитель Oracle Ларри Эллисон стал богаче на 9,8 млрд долларов. Среди других членов первой десятки, чье состояние выросло, были соучредитель Microsoft Билл Гейтс (1,8 млрд долларов), бывший исполнительный директор Microsoft Стив Баллмер (2,8 млрд долларов) и соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин (по 5 млрд долларов). Напомним Действующий президент США Джо Байден обратился к американцам после поражения Камалы Харрис на выборах президента. Байден заявил, что поздравил Дональда Трампа с победой и пообещал мирно передать власть, подчеркнув, что невозможно любить страну только тогда, когда побеждаешь. Трамп начал отбор кандидатов на ключевые должности в будущей администрации: стали известны имена