Трамп начал отбор кандидатов на ключевые должности в будущей администрации: стали известны имена

Советники Трампа собрались в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, чтобы разработать планы на переходный период и начать процесс проверки кандидатов на должности в Кабинете министров и в администрации. Об этом говорится в статье Politico, пишет УНН.

Детали

Борьба за самые высокие должности, которая началась задолго до объявления выборов, в среду серьезно усилилась.

Сенатор от штата Флорида Марко Рубио, финалист на должность вице-спикера Трампа, не исключил возможности работать в его второй администрации, хотя и заявил, что не обсуждал это с командой бывшего президента. Роберт Ф. Кеннеди-младший, скептик в отношении вакцин и бывший кандидат в президенты, который является частью переходной команды Трампа, вероятно, будет играть значительную роль в сфере здравоохранения при следующей администрации Трампа.

Тем временем губернатор Флориды Рон ДеСантис начал публично лоббировать назначение главного хирурга своего штата доктора Джозефа Ладапо на должность министра здравоохранения и социальных служб. А Джон Флеминг, бывший чиновник администрации Трампа и заместитель главы администрации в 2020 году, ведет переговоры с советниками Трампа о руководящей должности. Сейчас он является казначеем штата Луизиана и выразил заинтересованность в должности министра торговли или министра здравоохранения и социальных служб.

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Сопредседатель Переходного комитета Говард Лутник собирает имена и резюме таких титанов Уолл-стрит, как Стив Шварцман, Чак Шваб и Росс Перо-младший, чтобы помочь в поиске кандидатов на высшие должности.

Переходный процесс также опирается на работу консервативных аналитических центров, в частности Института политики "Америка превыше всего", лидеры которого играют ключевую роль в переходных процессах.

Появляются и некоторые спекуляции относительно перспектив назначения на высокие должности. Во время обеда с консервативными членами Конгресса несколько недель назад Роберт О'Брайен, бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности, назвал несколько имен на ключевые должности в Кабинете министров, по словам одного из присутствующих сотрудников республиканского Капитолия. Он сказал, что сенаторы Рубио и Билл Хагерти (Республиканская партия) могут занять эти должности. Рубио и Билл Хагерти и бывший и.о. директора Национальной разведки Рик Гренелл являются кандидатами на должность государственного секретаря, а сенатор Том Коттон (республиканец, штат Арканзас) может стать министром обороны, по словам помощника в Конгрессе.

Гренелл вызвал шумиху, когда появился вместе с Трампом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре.

Среди тех, кто сопровождал Трампа на следующий день после выборов в Мар-а-Лаго - вне поля зрения общественности - были два человека, чьи идеи о политике могут сыграть влиятельную роль в следующей администрации: консервативный медиа-ведущий Такер Карлсон и генеральный директор компании Tesla и миллиардер Илон Маск.

Напомним

Дональд Трамп уже представил повестку дня своей потенциальной второй администрации. Среди приоритетов - изменения в иммиграционной, налоговой и энергетической политике, а также назначение 4000 новых должностных лиц.

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