Трамп планирует встречу с Байденом в Белом доме: что готовится?
Киев • УНН
Кампания Дональда Трампа сообщила об ожидании встречи с Джо Байденом в Белом доме. Встреча должна стать частью процесса перехода власти после потенциального избрания Трампа.
Трамп ждет встречи с Байденом в Белом доме для подготовки перехода власти. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Кампания Дональда Трампа сообщила, что экс-президент с нетерпением ожидает встречи с действующим президентом США Джо Байденом в Белом доме.
Эта встреча станет важным шагом в процессе мирного перехода власти от демократической администрации к новой республиканской, которая начнется после избрания Трампа на новый срок.
По словам представителя кампании Трампа, Стивена Ченга, встреча состоится в ближайшее время, однако точная дата еще не была объявлена.
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