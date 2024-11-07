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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
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Трамп планирует встречу с Байденом в Белом доме: что готовится?

Трамп планирует встречу с Байденом в Белом доме: что готовится?

Киев  •  УНН

23:58 • 785 просмотра

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Кампания Дональда Трампа сообщила об ожидании встречи с Джо Байденом в Белом доме. Встреча должна стать частью процесса перехода власти после потенциального избрания Трампа.

Трамп ждет встречи с Байденом в Белом доме для подготовки перехода власти. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Кампания Дональда Трампа сообщила, что экс-президент с нетерпением ожидает встречи с действующим президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Эта встреча станет важным шагом в процессе мирного перехода власти от демократической администрации к новой республиканской, которая начнется после избрания Трампа на новый срок.

По словам представителя кампании Трампа, Стивена Ченга, встреча состоится в ближайшее время, однако точная дата еще не была объявлена.

Байден позвонил Трампу: поздравил и пригласил в Белый дом6 ноября 2024, 19:58 • 10305 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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