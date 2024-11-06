Байден позвонил Трампу: поздравил и пригласил в Белый дом
Киев • УНН
Джо Байден позвонил избранному президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить с победой и пригласить в Белый дом. Встреча для обсуждения передачи власти будет назначена в ближайшее время.
Президент США Джо Байден позвонил избранному президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах и пригласить его в Белый дом для обсуждения перехода, передает УНН со ссылкой на AP.
Белый дом заявил, что сотрудники согласуют дату "в ближайшем будущем". Байден планирует обратиться к нации по результатам выборов, которые будут иметь серьезные последствия для его наследия в четверг. Байден также поговорил с вице-президентом Камалой Харрис, чтобы поздравить ее с ее кампанией.
Выборы в США: Харрис позвонила Трампу, чтобы поздравить его с победой6 ноября 2024, 18:54 • 8634 просмотра
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Дональд Трамп находится во Флориде после предполагаемой победы на выборах президента США.