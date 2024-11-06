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Выборы в США: Трамп уже отдыхает во Флориде, Харрис ему еще не звонила

Киев  •  УНН

15:15 • 6101 просмотра

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Дональд Трамп находится во Флориде после предполагаемой победы на выборах президента США. Его соперница Камала Харрис пока не звонила с поздравлениями, но ожидаются звонки от иностранных лидеров.

Дональд Трамп, которого все уже называют победителем выборов и новым президентом США, отдыхает во Флориде, его соперница - Камала Харрис - ему еще не звонила. Об этом пишет Reuters со ссылкой на советника Трампа, передает УНН.

СМИ, со ссылкой на советника, сообщает, что Трамп уже отдыхает и подытоживает свою победу.

Ожидается, что Трамп ответит на звонки от ряда иностранных лидеров, которые просили о разговоре с ним, сказал советник.

Харрис ему еще не звонила.

Мировые лидеры массово поздравляют Трампа с победой: кто и что сказал6 ноября 2024, 12:59 • 16221 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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