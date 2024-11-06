Выборы в США: Трамп уже отдыхает во Флориде, Харрис ему еще не звонила
Киев • УНН
Дональд Трамп находится во Флориде после предполагаемой победы на выборах президента США. Его соперница Камала Харрис пока не звонила с поздравлениями, но ожидаются звонки от иностранных лидеров.
Дональд Трамп, которого все уже называют победителем выборов и новым президентом США, отдыхает во Флориде, его соперница - Камала Харрис - ему еще не звонила. Об этом пишет Reuters со ссылкой на советника Трампа, передает УНН.
СМИ, со ссылкой на советника, сообщает, что Трамп уже отдыхает и подытоживает свою победу.
Ожидается, что Трамп ответит на звонки от ряда иностранных лидеров, которые просили о разговоре с ним, сказал советник.
Харрис ему еще не звонила.
Мировые лидеры массово поздравляют Трампа с победой: кто и что сказал6 ноября 2024, 12:59 • 16221 просмотр