Мировые лидеры массово поздравляют Трампа с победой: кто и что сказал

Мировые лидеры продолжают выражать поздравления по поводу победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, пишет УНН.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Трампа в X и добавил фотографию, на которой они оба в Белом доме во время первого срока избранного президента.

«Дружба между Канадой и США вызывает зависть у всего мира. Я знаю, что мы с президентом Трампом будем работать вместе, чтобы создать больше возможностей, процветания и безопасности для обеих наших наций», - написал Трюдо.

Трамп как президент назвал Трюдо «слабым» и «нечестным» и атаковал жизненно важную торговлю Канады. Он угрожал тарифами на автомобили и ввел их на сталь. Беспрецедентный тон против одного из ближайших союзников Вашингтона оставил горький привкус, и большинство канадцев почувствовали облегчение от того, что Трамп потерпел поражение в 2020 году.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поздравил Трампа и сказал: «Европе нужны сильные Соединенные Штаты, а Соединенным Штатам нужна сильная Европа».

Глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что «трансатлантическое единство имеет решающее значение». Науседа отметил, что «США являются ключевым стратегическим союзником» Литвы, и обе страны серьезно относятся к вопросам безопасности.

Президент Эстонии Алар Карис отметил, что его страна «ценит свой прочный союз с Соединенными Штатами, основанный на общих демократических идеалах и общей приверженности глобальной безопасности».

Президент Болгарии Румен Радев присоединился к мировым лидерам, чтобы поздравить Трампа с победой. «Я уверен, что наш эффективный диалог на самом высоком уровне будет продолжаться в интересах стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Болгарией», - написал Радев в X.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также поздравил Трампа с X, добавив, что «я надеюсь на наше сотрудничество на благо американского и польского народов».

Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил Трампа и заявил, что «в течение длительного времени Германия и США успешно сотрудничают, способствуя процветанию и свободе по обе стороны Атлантики. «Мы будем продолжать это делать ради благосостояния наших граждан», - заявил Шольц в X.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил: «Поздравляю избранного президента США Дональда Трампа с вашей победой. Народ Соединенных Штатов высказался, и Ирландия будет работать над углублением и укреплением исторических и нерушимых связей между нашим народом и нашими нациями в последующие годы».

Президент Чехии Петр Павел сказал, что он ценит «партнерство страны с Соединенными Штатами» и надеется на «продолжение сотрудничества в решении общих глобальных вызовов, включая поддержку наших общих союзников и поддержку европейской безопасности, - указал Павел. - Наша трансатлантическая связь остается прочной».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также поздравил Трампа с победой. "Мы уважаем выбор американского народа", - заявил Фицо, которого цитирует AP, на пресс-конференции в среду.

Фицо, который известен своими пророссийскими взглядами, сказал, что исход выборов "определенно является поражением либеральных и прогрессивных идей, поскольку новый американский президент является консерватором. Мы думаем, что он сосредоточится на вопросах экономики в Соединенных Штатах".

Фицо отметил, что важно то, что «все ждут первых шагов по войне в Украине».

Фицо добавил, что Трамп может сократить или прекратить военную помощь Украине или предложить немедленное прекращение огня, чтобы открыть путь для переговоров между Украиной и Россией, указывает AP.

В России МИД заявил в среду, что москва «не питает иллюзий» относительно Дональда Трампа после того, как он был избран президентом США, и будет работать с новой администрацией США для жесткой защиты российских национальных интересов. В заявлении министерства говорится, что москва и в дальнейшем будет сосредоточена на достижении целей так называемой «специальной военной операции» в Украине, и что ее позиция по конфликту остается неизменной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал: «Я приветствую своего друга Дональда Трампа, который после большой борьбы победил на президентских выборах в Соединённых Штатах и был переизбран президентом Соединённых Штатов. В эту новую эру, которая начнется с избрания американского народа, мы надеемся, что турецко-американские отношения укрепятся, а региональные и глобальные кризисы и войны, особенно вопрос Палестины и российско-украинская война, прекратятся; Я верю, что будет приложено больше усилий для более справедливого мира. Я надеюсь, что выборы принесут пользу дружественному и союзническому народу США и всему человечеству».

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва также поздравил Трампа в X: «Мои поздравления президенту Дональду Трампу с его победой на выборах и возвращением на пост президента Соединенных Штатов. Демократия - это голос народа, и его нужно всегда уважать. Мир нуждается в диалоге и совместной работе, чтобы иметь больше мира, развития и процветания. Я желаю новому правительству удачи и успеха».

Трампа поздравили также лидеры Азии и Ближнего Востока.

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба в среду поздравил Трампа с победой на президентских выборах и сказал, что надеется связаться с ним как можно скорее, чтобы обсудить пути дальнейшего укрепления японско-американских связей. "Я надеюсь на тесное сотрудничество с новоизбранным президентом Трампом, чтобы поднять японско-американский альянс и отношения на еще более высокий уровень", - сказал Исиба, которого цитирует AP, в офисе премьер-министра,

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что надеется на сотрудничество с Трампом. "Под вашим сильным руководством будущее альянса Республика Корея-США и Америка засияют ярче", - написал Юн в X.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил в распространенном заявлении: «Я лично встречался с президентом Трампом в молодости, поэтому я знаю, что его надежное руководство приведет к лучшему будущему для всех нас. Поздравляю, президент Трамп!»

Король Иордании Абдалла II поздравил Трампа, отметив в сообщении на X, что он "с нетерпением ждет" сотрудничества с Трампом "на службе регионального и глобального мира и стабильности для всех".

Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что Дональд Трамп будет проверен на его заявлениях о том, что он может остановить войну в течение нескольких часов как президент США. «Мы призываем Трампа учиться на ошибках Байдена», - сказал Абу Зухри Reuters.

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