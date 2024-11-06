Выборы президента США: кто уже успел поздравить Трампа с победой
Киев • УНН
Лидеры европейских стран, Израиля и Индии, а также генсек НАТО поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Первым среди европейских лидеров поздравил Трампа премьер Венгрии Виктор Орбан.
Лидеры европейских стран, премьер-министры Израиля и Индии, а также генеральный секретарь НАТО успели поздравить Дональда Трампа с победой на выборах президента США.
УНН собрал поздравления лидеров разных стран.
Детали
Первым из стран Европы поздравил Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее заявлял, что Европе придется переосмыслить свою поддержку Украины, если Дональд Трамп будет избран президентом.
Величайшее возвращение в политическую историю США. Поздравляем президента Дональда Трампа с его огромной победой. Очень нужная победа для мира
В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа повышает шансы закончить войну в Украине мирным путем.
Президент Франции Эммануэль Макрон также успел поздравить Трампа.
Приветствуем президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы это делали в течение четырех лет. С вашими убеждениями и с моими. С уважением и амбициями. Для большего мира и процветания
Еще одним европейским лидером, который поздравил Трампа, стал президент Сербии Александр Вучич.
"Поздравляем Дональда Трампа с победой. Вместе мы противостоим серьезным вызовам, которые впереди. Сербия стремится работать с США для стабильности, роста и мира", - написал Вучич.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер, поздравляя Трампа с победой, заявил, что с нетерпением ждет дальнейшего расширения и укрепления наших трансатлантических отношений, чтобы вместе успешно преодолевать глобальные вызовы.
Также поздравил Трампа британский премьер-министр Кир Стармер:
Поздравляем избранного президента Трампа с вашей исторической победой на выборах. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами в последующие годы. Как ближайшие союзники, мы стоим бок о бок на защите наших общих ценностей свободы, демократии и предпринимательства
президент Польши Анджей Дуда, приветствуя Трампа, не был многословным: "поздравляем, господин президент. Вы сделали это", - написал Дуда.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что победа Трампа станет ключевым фактором для поддержания прочности Альянса.
Я с нетерпением жду возможности снова работать с ним, чтобы продвигать мир через силу, через НАТО
Поздравил Трампа и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отметив, что это "величайший камбэк в истории".
Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает для Америки новое начало и подтверждает преданность великому альянсу между Израилем и Америкой. Это огромная победа
Присоединился к поздравлениям премьер-министр Индии Нарендра Моди, назвав победу Трампа "исторической победой".
Поскольку вы развиваете успехи своего предыдущего срока, я с нетерпением жду возобновления нашего сотрудничества для дальнейшего укрепления индийско-американского всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства. Давайте вместе работать для улучшения жизни наших людей и способствовать глобальному миру, стабильности и процветанию
Кроме того, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который предварительно получил поддержку избирателей в четвертом округе штата Луизиана, и переизбрался в состав Палаты представителей следующего созыва, заявил, что "удалось спасти Америку".
"Американский народ высказался, и президент Трамп и сенатор Джей Вэнс едут в Белый дом. Мы готовы работать в интересах американского народа", - написал Джонсон.
Напомним
Прогноз Decision Desk HQ предполагает, что новым президентом США станет Дональд Трамп, который предварительно получил 270 необходимых голосов.
Сам Трамп объявил о своей победе на американских президентских выборах, указав во время выступления перед сторонниками во Флориде, что перед ними "45-ый и 47-ый президент США.
Также Трамп Трамп заявил во время выступления перед сторонниками во Флориде, где объявил о победе, что "собирается остановить войны".
Первым с победой Трампа поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле.
Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Трампа с победой на выборах, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление стратегического партнерства между странами.