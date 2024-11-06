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Выборы президента США: кто уже успел поздравить Трампа с победой

Киев  •  УНН

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Лидеры европейских стран, Израиля и Индии, а также генсек НАТО поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Первым среди европейских лидеров поздравил Трампа премьер Венгрии Виктор Орбан.

Лидеры европейских стран, премьер-министры Израиля и Индии, а также генеральный секретарь НАТО успели поздравить Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

УНН собрал поздравления лидеров разных стран.

Детали

Первым из стран Европы поздравил Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее заявлял, что Европе придется переосмыслить свою поддержку Украины, если Дональд Трамп будет избран президентом.

Величайшее возвращение в политическую историю США. Поздравляем президента Дональда Трампа с его огромной победой. Очень нужная победа для мира

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа повышает шансы закончить войну в Украине мирным путем.

Президент Франции Эммануэль Макрон также успел поздравить Трампа.

Приветствуем президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы это делали в течение четырех лет. С вашими убеждениями и с моими. С уважением и амбициями. Для большего мира и процветания

- написал Макрон.

Еще одним европейским лидером, который поздравил Трампа, стал президент Сербии Александр Вучич.

"Поздравляем Дональда Трампа с победой. Вместе мы противостоим серьезным вызовам, которые впереди. Сербия стремится работать с США для стабильности, роста и мира", - написал Вучич.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, поздравляя Трампа с победой, заявил, что с нетерпением ждет дальнейшего расширения и укрепления наших трансатлантических отношений, чтобы вместе успешно преодолевать глобальные вызовы.

Также поздравил Трампа британский премьер-министр Кир Стармер:

Поздравляем избранного президента Трампа с вашей исторической победой на выборах. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами в последующие годы. Как ближайшие союзники, мы стоим бок о бок на защите наших общих ценностей свободы, демократии и предпринимательства

президент Польши Анджей Дуда, приветствуя Трампа, не был многословным: "поздравляем, господин президент. Вы сделали это", - написал Дуда.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что победа Трампа станет ключевым фактором для поддержания прочности Альянса.

Я с нетерпением жду возможности снова работать с ним, чтобы продвигать мир через силу, через НАТО

- отметил Рютте.

Поздравил Трампа и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отметив, что это "величайший камбэк в истории".

Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает для Америки новое начало и подтверждает преданность великому альянсу между Израилем и Америкой. Это огромная победа

- написал Нетаньяху.

Присоединился к поздравлениям премьер-министр Индии Нарендра Моди, назвав победу Трампа "исторической победой".

Поскольку вы развиваете успехи своего предыдущего срока, я с нетерпением жду возобновления нашего сотрудничества для дальнейшего укрепления индийско-американского всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства. Давайте вместе работать для улучшения жизни наших людей и способствовать глобальному миру, стабильности и процветанию

- заявил Моди.

Кроме того, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который предварительно получил поддержку избирателей в четвертом округе штата Луизиана, и переизбрался в состав Палаты представителей следующего созыва, заявил, что "удалось спасти Америку".

"Американский народ высказался, и президент Трамп и сенатор Джей Вэнс едут в Белый дом. Мы готовы работать в интересах американского народа", - написал Джонсон.

Напомним  

Прогноз Decision Desk HQ предполагает, что новым президентом США станет Дональд Трамп, который предварительно получил 270 необходимых голосов.

Сам Трамп объявил о своей победе на американских президентских выборах, указав во время выступления перед сторонниками во Флориде, что перед ними "45-ый и 47-ый президент США.

Также Трамп Трамп заявил во время выступления перед сторонниками во Флориде, где объявил о победе, что "собирается остановить войны".

Первым с победой Трампа поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Трампа с победой на выборах, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление стратегического партнерства между странами. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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