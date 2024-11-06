Выборы в США: Харрис позвонила Трампу, чтобы поздравить его с победой
Киев • УНН
Вице-президент США Харрис позвонила избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой. В ходе разговора обсуждалась важность мирной передачи власти перед запланированной речью о признании поражения.
Вице-президент США Камала Харрис позвонила избранному президенту Дональду Трампу в среду, чтобы поздравить его с победой на выборах. Об этом сказал старший помощник Харрис, передает УНН со ссылкой на AP.
Спикер говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить телефонный разговор.
Харрис и Байден готовятся позвонить Трампу и признать его победу на выборах президента США6 ноября 2024, 15:51 • 12609 просмотров
Помощник сказал, что Харрис обсудила важность мирной передачи власти с Трампом перед своей запланированной речью о признании поражения в среду днем.
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Дональд Трамп находится во Флориде после предполагаемой победы на выборах президента США.