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Харрис и Байден готовятся позвонить Трампу и признать его победу на выборах президента США

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Камала Харрис и Джо Байден планируют сегодня позвонить Дональду Трампу для признания его победы на выборах. Байден намерен пригласить Трампа в Белый дом и присутствовать на его инаугурации.

Ожидается, что Камала Харрис сегодня позвонит Дональду Трампу, чтобы признать свое поражение на выборах президента США, и, как ожидается, выступит публично. Об этом сообщает nbcnews со ссылкой на двух помощников Харрис, передает УНН.

Время, когда будет сделан звонок, пока неизвестно. Тем временем Харрис работает над своей речью, сказал один помощник.

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Байден также планирует позвонить Трампу сегодня и публично выступить по результатам выборов, по словам представителя Белого дома. Время как звонка, так и высказываний Байдена еще предстоит определить.

Добавим

Как сообщает издание, подход Байдена к победе Трампа будет заключаться в том, чтобы сделать все то, чего Трамп никогда не делал, когда Байден победил в 2020 году — позвонить, чтобы поздравить его, пригласить его в Белый дом и присутствовать на его инаугурации, сказал представитель Белого дома. 

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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