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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"90 дней... или больше": букмекеры принимают ставки на вероятность завершения войны рф против Украины с приходом Трампа

Киев  •  УНН

15:35 • 8980 просмотра

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Платформа Polymarket принимает ставки на способность Трампа завершить войну в Украине за 90 дней после победы на выборах. Вероятность такого сценария оценивается букмекерами в диапазоне 40-56%.

Несмотря на заверения Дональда Трампа, что в случае своего избрания президентом США, он завершит войну рф в Украине за 24 часа, в прогнозах букмекеров учтено значительно больше времени. В то же время некоторые клиенты Polymarket в комментариях считают, что и этого промежутка времени будет скорее всего недостаточно.

Пишет УНН со ссылкой на децентрализованную платформу прогнозов.

Детали

Букмекеры начали принимать ставки на то, будет ли Дональд Трамп способен на посту главы Белого дома завершить войну рф в Украине, - не за 24 часа, как уже обещал кандидат от Республиканской партии США, но за 90 дней. И хотя Трамп еще не успел официально стать президентом Соединенных Штатов, впрочем популярный сервис прогнозов уже объявил условия:

Украина и Россия официально объявляют о по крайней мере временном перемирии, прекращении огня на всей линии фронта или урегулировании конфликта путем переговоров. Это должно произойти в любой момент между объявлением Associated Press победителем выборов Дональда Трампа и 23:59 19 апреля 2025 года по восточному времени.

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В комментариях к предложению ставок, появляются различные предположения:

  • Даже если он будет избран, ему понадобится более 90 дней - пишет один из пользователей.

Если он победит, то, скорее всего, сначала сосредоточится на том, чтобы помиловать себя

- говорится в другом сообщении.
  • Даже временное прекращение огня засчитывается как таковое. Название вводит в заблуждение, замечают другие.

Это подтверждает, что четкого представления даже по поводу вероятного сценария пока нет. Поэтому ставки колеблются в диапазоне от 40% до 56%.

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Напомним,

Во время выступления во Флориде Дональд Трамп объявил о своей победе и сделал ряд громких заявлений. Он пообещал остановить войны, закрыть границы, уменьшить налоги и сделать армию сильнее.

Вице-президент Камала Харрис планирует выступить с речью в среду в Университете Говарда. Ожидается, что она официально признает победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

Выборы в США: Трамп уже отдыхает во Флориде, Харрис ему еще не звонила6 ноября 2024, 15:15 • 7166 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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