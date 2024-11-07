Зеленский: не можем знать, какими будут действия Трампа, но надеемся на более сильную Америку
Киев • УНН
Президент Украины провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и назвал его продуктивным. На саммите Европейского политического сообщества он подчеркнул важность концепции "мир благодаря силе".
Президент Украины Владимир Зеленский назвал продуктивным телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, указав, что пока невозможно предсказать его конкретные шаги, но есть надежда на более сильную Америку. Об этом он сказал во время выступления на саммите Европейского политического сообщества, заявление откуда обнародовал в соцсетях, пишет УНН.
Вчера я говорил с Президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа - это то, что нужно Америке. Это та связь между союзниками, которую следует ценить и которую нельзя потерять
По словам Президента, он обратился к саммиту Европейского политического сообщества, который проходит в Будапеште, "чтобы подчеркнуть, что концепция "мир благодаря силе" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность". "Сейчас она необходима снова", - подчеркнул Зеленский.
Зеленский на саммите с лидерами ЕС заявил о готовности обсуждать идеи для мира, но Украине решать - СМИ7 ноября 2024, 12:42 • 7956 просмотров