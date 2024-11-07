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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский на саммите с лидерами ЕС заявил о готовности обсуждать идеи для мира, но Украине решать - СМИ

Зеленский на саммите с лидерами ЕС заявил о готовности обсуждать идеи для мира, но Украине решать - СМИ

Киев  •  УНН

12:42 • 7598 просмотра

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На саммите Европейского политического сообщества Зеленский заявил о готовности обсуждать идеи для достижения справедливого мира. Президент подчеркнул, что призывы прекратить войну должны быть адресованы россии, а не Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества заявил о готовности обсуждать любые идеи для достижения справедливого мира, но подчеркнул, что дальше Украина решает, что можно или нельзя ставить на повестку дня, чтобы положить конец этой войне, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Детали

"Украина благодарна за всю поддержку, полученную от наших партнеров, и мы готовы обсуждать любые идеи, чтобы попытаться достичь справедливого мира для нашей страны. Но дальше Украина решает, что можно или нельзя ставить на повестку дня, чтобы положить конец этой войне", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества.

"Призыв прекратить войну должен быть адресован россии, а не украинцам. Мы обязательно должны сделать этот призыв. Любая страна, любой лидер, который уважает международное право и который сидит за этим столом, должен это понимать", - добавил Зеленский.

Зеленский прибыл на саммит в Будапешт: обменялся рукопожатием с Орбаном7 ноября 2024, 10:36 • 11674 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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