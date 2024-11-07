Зеленский прибыл на саммит в Будапешт: обменялся рукопожатием с Орбаном

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Президент Украины прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Венгрии, где его встретил Виктор Орбан. На мероприятие приглашены 47 глав государств и правительств для обсуждения важных международных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Венгрию на саммит Европейского политического сообщества, сообщает венгерское издание Infostart, пишет УНН.

Детали

"Владимир Зеленский прибыл на "Пушкаш-Арену". Президент Украины прибыл в Будапешт на саммит Европейского политического сообщества, а на входе его, как и всех, встречал лично Виктор Орбан. На саммит приглашены 47 глав государств и правительств, руководителей крупных международных организаций", - пишет издание.

Как отмечает Sky TG24, Зеленского встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, с которым он пожал руку перед камерами.

"Я буду говорить после встречи", - сказал Президент журналистам. 

Венгерское издание Telex отметило, что Президент Украины посещает Венгрию впервые после своего избрания в 2019 году.

Как указывает Infostart, на этот раз политики не бойкотируют встречу. "Одна из причин заключается в том, что это первый совместный саммит после президентских выборов в США", - отмечает издание. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Сербии Александар Вучич и президент Европейского совета Шарль Мишель, как сообщается, среди других уже находятся на "Пушкаш-Арене".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как указано, ранее отмечал, что это будет крупнейшее дипломатическое мероприятие в истории Венгрии, на которое приедут не только лидеры ЕС, но и лидеры из-за пределов ЕС. На саммите необходимо обсудить две вещи: президентские выборы в Америке и сворачивание спада конкурентоспособности Европы, добавил он.

Зеленский завтра будет в Будапеште - на саммите Европейского политического сообщества6 ноября 2024, 18:44 • 16709 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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