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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский завтра будет в Будапеште - на саммите Европейского политического сообщества

Зеленский завтра будет в Будапеште - на саммите Европейского политического сообщества

Киев  •  УНН

18:44 • 5082 просмотра

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Президент Украины завтра примет участие в пятом саммите Европейского политического сообщества в Венгрии. На мероприятии будут обсуждать вызовы безопасности и новые возможности для партнеров.

Президент Владимир Зеленский завтра посетит Будапешт, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества по приглашению премьер-министра председательствующей в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН

«Завтра я буду в Будапеште - на саммите Европейского политического сообщества по приглашению Премьер-министра председательствующей в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и Президента Европейского совета Шарля Мишеля», - сказал Зеленский. 

Он отметил, что это  уже пятый саммит в том формате. 

«Первый был в Чехии, второй - в Молдове, потом в Испании, Великобритании. Теперь - Венгрия. Я благодарю за приглашение. И мы будем обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров. Будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами», - рассказал Зеленский.

Первая украино-венгерская двуязычная школа в Будапеште уже начала работу31 августа 2024, 13:49 • 49567 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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