Зеленский завтра будет в Будапеште - на саммите Европейского политического сообщества
Киев • УНН
Президент Украины завтра примет участие в пятом саммите Европейского политического сообщества в Венгрии. На мероприятии будут обсуждать вызовы безопасности и новые возможности для партнеров.
Президент Владимир Зеленский завтра посетит Будапешт, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества по приглашению премьер-министра председательствующей в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.
«Завтра я буду в Будапеште - на саммите Европейского политического сообщества по приглашению Премьер-министра председательствующей в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и Президента Европейского совета Шарля Мишеля», - сказал Зеленский.
Он отметил, что это уже пятый саммит в том формате.
«Первый был в Чехии, второй - в Молдове, потом в Испании, Великобритании. Теперь - Венгрия. Я благодарю за приглашение. И мы будем обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров. Будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами», - рассказал Зеленский.
Первая украино-венгерская двуязычная школа в Будапеште уже начала работу31 августа 2024, 13:49 • 49567 просмотров