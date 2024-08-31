Первая украино-венгерская двуязычная школа в Будапеште уже начала работу
Киев • УНН
В столице Венгрии начала работу первая государственная Украино-Венгерская двуязычная Средняя Школа и Гимназия. Обучение будет осуществляться на украинском языке с 1 по 12 классы, а также будет включать изучение венгерского как иностранного.
В Будапеште открылась первая государственная Украино-Венгерская Двуязычная Средняя Школа и Гимназия, что стало историческим событием для украинской общины в Венгрии. Обучение в новой школе будет осуществляться на родном языке с 1 по 12 классы, а также будет включать изучение венгерского языка как иностранного.
Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Виктор Микита, передает УНН.
«Историческое событие для украинцев в Венгрии, значение которого трудно переоценить. В Будапеште начала работу первая государственная Украино-Венгерская двуязычная Средняя Школа и Гимназия», - пишет Никита.
Он отмечает, что этому событию предшествовала длительная работа специально созданной двусторонней украинско-венгерской рабочей группы, возглавляемой Андреем Ермаком и Петером Сийярто, а также личное общение между Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Кроме того, команда Государственного самоуправления украинцев в Венгрии во главе с представительницей украинского национального меньшинства в Парламенте Венгрии Лилианой Грексой, а также основатели образовательного центра «Дом украинских традиций» и филиала государственного лицея «Международная украинская школа» в Будапеште Елена и Сергей Безкоровайни обеспечили подготовку необходимых документов, организацию операционных процессов на месте и, самое главное, объединили украинскую общину в венгерской столице в единый образовательный центр.
Сегодня украинские дети, проживающие в Венгрии, пошли в полнокомплектную пятидневную школу, образовательный процесс в которой осуществляется на родном языке с 1 по 12 классы. Наряду с этим в школе будут изучать венгерский как иностранный язык, что обеспечит качественное и всестороннее развитие детей в стране проживания. Финансирование учебного заведения осуществляется за счет средств государственного бюджета Венгрии, для обеспечения учебного процесса подготовлено отдельное здание, которое соответствует всем требованиям согласно действующему законодательству страны
По его словам, вместе с председателем подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, народным депутатом Юлией Гришиной, они подарили школе более тысячи сертифицированных учебников для обучения детей на родном языке, которые уже сегодня были переданы учителям.
Напомним
В Будапеште зарегистрировали первую государственную украино-венгерскую двуязычную среднюю школу и гимназию. С 1 сентября украинские дети, которые живут в Венгрии, пойдут в школу, где их будут учить на украинском с 1 по 12 класс.