Первая украино-венгерская двуязычная школа в Будапеште уже начала работу

В Будапеште открылась первая государственная Украино-Венгерская Двуязычная Средняя Школа и Гимназия, что стало историческим событием для украинской общины в Венгрии. Обучение в новой школе будет осуществляться на родном языке с 1 по 12 классы, а также будет включать изучение венгерского языка как иностранного.

Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Виктор Микита, передает УНН.

«Историческое событие для украинцев в Венгрии, значение которого трудно переоценить. В Будапеште начала работу первая государственная Украино-Венгерская двуязычная Средняя Школа и Гимназия», - пишет Никита.

Он отмечает, что этому событию предшествовала длительная работа специально созданной двусторонней украинско-венгерской рабочей группы, возглавляемой Андреем Ермаком и Петером Сийярто, а также личное общение между Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Кроме того, команда Государственного самоуправления украинцев в Венгрии во главе с представительницей украинского национального меньшинства в Парламенте Венгрии Лилианой Грексой, а также основатели образовательного центра «Дом украинских традиций» и филиала государственного лицея «Международная украинская школа» в Будапеште Елена и Сергей Безкоровайни обеспечили подготовку необходимых документов, организацию операционных процессов на месте и, самое главное, объединили украинскую общину в венгерской столице в единый образовательный центр.

Сегодня украинские дети, проживающие в Венгрии, пошли в полнокомплектную пятидневную школу, образовательный процесс в которой осуществляется на родном языке с 1 по 12 классы. Наряду с этим в школе будут изучать венгерский как иностранный язык, что обеспечит качественное и всестороннее развитие детей в стране проживания. Финансирование учебного заведения осуществляется за счет средств государственного бюджета Венгрии, для обеспечения учебного процесса подготовлено отдельное здание, которое соответствует всем требованиям согласно действующему законодательству страны - пишет Никита.

По его словам, вместе с председателем подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций, народным депутатом Юлией Гришиной, они подарили школе более тысячи сертифицированных учебников для обучения детей на родном языке, которые уже сегодня были переданы учителям.

Напомним

В Будапеште зарегистрировали первую государственную украино-венгерскую двуязычную среднюю школу и гимназию. С 1 сентября украинские дети, которые живут в Венгрии, пойдут в школу, где их будут учить на украинском с 1 по 12 класс.