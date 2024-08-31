Перша україно-угорська двомовна школа в Будапешті вже розпочала роботу

У Будапешті відкрилася перша державна Україно-Угорська Двомовна Середня Школа та Гімназія, що стало історичною подією для української громади в Угорщині. Навчання в новій школі здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи, а також включатиме вивчення угорської мови як іноземної.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита, передає УНН.

"Історична подія для українців в Угорщині, значення якої важко переоцінити. У Будапешті розпочала роботу перша державна Україно-Угорська Двомовна Середня Школа та Гімназія", - пише Микита.

Він зазначає, що цій події передувала тривала робота спеціально створеної двосторонньої українсько-угорської робочої групи, очолюваної Андрієм Єрмаком і Петером Сійярто, а також особисте спілкування між Президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Крім того, команда Державного самоврядування українців в Угорщині на чолі з представницею української національної меншини в Парламенті Угорщини Ліліаною Грексою, а також засновники освітнього центру "Дім українських традицій" та філії державного ліцею "Міжнародна українська школа" в Будапешті Олена та Сергій Безкоровайні забезпечили підготовку необхідних документів, організацію операційних процесів на місці та, найголовніше, об'єднали українську громаду в угорській столиці в єдиний освітній центр.

Сьогодні українські діти, які проживають в Угорщині, пішли до повнокомплектної пʼятиденної школи, освітній процес у якій здійснюється рідною мовою з 1 по 12 класи. Поряд з цим у школі вивчатимуть угорську як іноземну мову, що забезпечить якісний та всебічний розвиток дітей у країні проживання. Фінансування закладу освіти здійснюється коштами державного бюджету Угорщини.Для забезпечення навчального процесу підготовано окрему будівлю, яка відповідає усім вимогам згідно з чинним законодавством країни - пише Микита.

За його словами, разом із головою підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, народною депутаткою Юлією Гришиною, вони подарували школі понад тисячу сертифікованих підручників для навчання дітей рідною мовою, які вже сьогодні були передані вчителям.

Нагадаємо

У Будапешті зареєстрували першу державна україно-угорську двомовну середню школу та гімназію. З 1 вересня українські діти, які живуть в Угорщині, підуть до школи, де їх навчатимуть українською з 1 до 12 класу.