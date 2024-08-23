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У Будапешті відкрили першу державну українсько-угорську двомовну школу

Київ • УНН

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З 1 вересня українські діти в Угорщині навчатимуться українською з 1 до 12 класу. Школа зареєстрована як державна, фінансування здійснюється з бюджету Угорщини.

У Будапешті зареєстрували перша державна україно-угорську двомовну середню школу та гімназію. З 1 вересня українські діти, які живуть в Угорщині, підуть до школи, де їх навчатимуть українською з 1 до 12 класу, повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита, передає УНН

"Історична подія для українців в Угорщині, значення якої важко переоцінити. У Будапешті зареєстрована перша державна Україно-Угорська Двомовна Середня Школа та Гімназія", - написав Віктор Микита у Facebook. 

За його словами, 1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної пʼятиденної школи,  де їх навчатимуть українською мовою з 1 до 12 класи. Угорську ж мову діти вивчатимуть як іноземну. 

Фінансування закладу освіти здійснюється коштами державного бюджету Угорщини.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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