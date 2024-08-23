В Будапеште открыли первую государственную украинско-венгерскую двуязычную школу

В Будапеште зарегистрировали первую государственную украино-венгерскую двуязычную среднюю школу и гимназию. С 1 сентября украинские дети, которые живут в Венгрии, пойдут в школу, где их будут учить на украинском с 1 до 12 класса, сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Виктор Микита, передает УНН.

«Историческое событие для украинцев в Венгрии, значение которого трудно переоценить. В Будапеште зарегистрирована первая государственная Украино-Венгерская двуязычная Средняя Школа и Гимназия», - написал Виктор Микита в Facebook.

По его словам, 1 сентября украинские ученики, проживающие в Венгрии, пойдут в полнокомплектную пятидневную школу, где их будут обучать на украинском языке с 1 по 12 классы. Венгерский же язык дети будут изучать как иностранный.

Финансирование учебного заведения осуществляется средствами государственного бюджета Венгрии.

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