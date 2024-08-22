Венгрия угрожает отправлять мигрантов в Брюссель, чтобы отомстить за штраф ЕС

Венгрия заявила, что может начать отправлять мигрантов, которые появляются на ее границе, прямо в Брюссель, если не сможет решить спор с Европейским Союзом относительно штрафов за свою политику предоставления убежища. Об этом в четверг заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Европейский суд наложил на страну штраф в 200 миллионов евро плюс дополнительный ежедневный штраф в размере 1 миллиона евро за невыполнение премьер-министром страны Виктором Орбаном предыдущего решения суда по защите просителей убежища. Орбан уже обещал отомстить в июне за это решение, что является одним из нескольких вопросов, омрачающих начало председательства страны в Совете ЕС во второй половине 2024 года.

Переговоры с Европейской комиссией начнутся в сентябре, сообщил журналистам в четверг в Будапеште Гергей Гуляш. Если эти переговоры провалятся, Венгрия начнет выдавать мигрантам "билеты в один конец до Брюсселя", сказал Гуляш.

"Мы должны прийти к согласию как можно быстрее, потому что мы не хотели бы платить большие суммы каждый день, - сказал Гуляш. - Но если Брюссель хочет принять мигрантов, мы можем помочь".

Хотя Гуляш, как указывает издание, не предоставил подробностей о том, как будет работать такая схема, эта идея перекликается со спорами между штатами США по поводу того, что мигрантов отправляют в Нью-Йорк автобусами с техасской границы. В Европе премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал, что его новое лейбористское правительство отменит план его предшественника Риши Сунака по депортации просителей убежища в Руанду.

Представители Еврокомиссии отказались комментировать замечания Гуляша.

Отдельно на этой неделе Венгрия подверглась критике со стороны правозащитных групп за отзыв финансируемого государством убежища для украинских беженцев, прибывающих из регионов, которых непосредственно не коснулись боевые действия. Группа венгров из Закарпатья на западе Украины, как отмечает издание, временно осталась без крыши над головой после такого шага, хотя Гуляш сказал, что группы помощи помогли им найти жилье.

Исполнительный орган ЕС изучает приказ, по словам спикера, но заявил, что ЕС имеет единую позицию в обеспечении защиты, включая размещение, для тех, кто бежит от конфликта, пишет издание.

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