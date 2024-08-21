В Венгрии вступило в силу постановление, согласно которому в конце августа закарпатцы будут исключены из программы субсидий для беженцев. Об этом УНН пишет со ссылкой на местное издание Telex.

Детали

С 20 августа в Венгрии прекратили оказание поддержки некоторым украинским беженцам после того, как правительство в своем летнем указе внесло изменения в систему помощи.

Отныне только отдельные регионы Украины будут иметь право на получение государственной помощи в Венгрии. В постановлении правительство ввело новое понятие, так называемую зону боевых действий, которая охватывает «административные единицы Украины, непосредственно затронутые военными действиями». Это исключит беженцев из Западной Украины и Закарпатья из венгерской государственной системы оказания помощи беженцам.

С момента вступления в силу постановления у тех, кто был исключен согласно поправке, оставалось менее 10 дней для подачи апелляции. Некоторые из них подали апелляцию, хотя им все равно было отказано, и многие не знали о сроках.

В связи с изменениями многие закарпатцы, в частности ромы с двойным гражданством Украины и Венгрии, могут быть выселены из своих приютов.

Согласно сообщению, 20 августа в городе Эрчи 110 закарпатских ромов были вынуждены покинуть здание жилого комплекса сахарного завода, где они проживали в течение двух лет. В городе Эрд 52 закарпатских беженцев постигла такая же участь, и в такой же ситуации находятся другие беженцы из Украины по всей стране.

Издание пишет, что прекращение поддержки искателей убежища не означает, что они должны покинуть страну, хотя бы потому, что большинство из них имеют двойное гражданство. Это частично является препятствием для продолжения поддержки. Некоторые люди пытались выехать в Германию в первые несколько недель, но им посоветовали уехать именно из-за их венгерского гражданства, заявив, что они не могут считаться украинскими беженцами и должны получать помощь от Венгрии.

Напомним,

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