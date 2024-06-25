Украина готова удовлетворить требования Венгрии по нацменьшинствам в рамках евроинтеграции. Об этом сообщила вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает УНН со ссылкой на "Мы-Украина".

Во время Первой межправительственной конференции по началу переговоров о членстве Украины в ЕС Украина сделала заявление о выполнении нашим государством 11 предложений Венгрии относительно национальных меньшинств.

"Украина искренне предана решению и полной имплементации 11 вопросов, поднятых венгерской стороной," - подчеркнула Стефанишина.

Она подчеркнула, что выполнение этих предложений будет происходить в рамках общего процесса евроинтеграции Украины.

Стефанишина озвучила прогнозируемые сроки вступления Украины в ЕС

Напомним

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге состоялась первая межправительственная конференция Украина-ЕС на уровне министров, что ознаменует старт переговоров с ЕС о членстве.