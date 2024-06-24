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Дасть старт переговорам про членство: завтра у Люксембурзі відбудеться перша міжурядова конференція Україна-ЄС

Київ • УНН

 • 16329 перегляди

Україна і ЄС проведуть першу міжурядову конференцію, присвячену початку переговорів про вступ України в ЄС, 25 червня в Люксембурзі.

Дасть старт переговорам про членство: завтра у Люксембурзі відбудеться перша міжурядова конференція Україна-ЄС

У вівторок, 25 червня у Люксембурзі пройде перша міжурядова конференція Україна-ЄС на рівні міністрів, що ознаменує старт перемовин з ЄС про членство. Про це повідомили на сайті Офісу віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, пише УНН.

Під час конференції, Євросоюз представить переговорну рамку, що визначає принципи та основи для подальших переговорів. Україна та ЄС виступлять із вступними заявами.

Сама ж конференція розпочнеться о 15:30 за Люксембургом (16:30 за Києвом).

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина очолить українську делегацію. Від ЄС на засіданні головуватиме буде глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб та Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Олівер Варгеї. Усі держави-члени будуть представлені на рівні міністрів з європейських питань. Після заходу має відбудеться спільна пресконференція.

Ця міжурядова конференція – це початок офіційних переговорів між країною-кандидатом та урядами країн-членів ЄС для обговорення та узгодження положень майбутнього договору про вступ країни-кандидата до Євросоюзу.

Нагадаємо

Як заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, Україна стала на незворотний шлях курсом західної інтеграції після того, як Європейський Союз погодився офіційно розпочати переговори про вступ.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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