Стефанішина про вступ до ЄС: Україна рухається швидко, не пропускаючи елементів процесу і не вимагаючи жодної знижки
Київ • УНН
Україна продовжує західну інтеграцію і в уряді називають процес незворотнім, оскільки ЄС погодився офіційно почати переговори про вступ. При цьому Україна рухається швидко, не вимагаючи ніяких знижок та відстоюючи свій вибір, незважаючи на війну, що триває.
Україна стала на незворотний шлях курсом західної інтеграції після того, як Європейський Союз погодився офіційно розпочати переговори про вступ. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю Associated Press, пише УНН.
Україна рухається швидко, не пропускаючи жодних елементів процесу, не вимагаючи жодної знижки. Це найвища воля українського народу. І це незворотність. І ви бачили, як українці відстоюють свій вибір
Вона очолить відкриття переговорів про вступ у вівторок у Люксембурзі, до делегації приєднаються ще кілька високопосадовців уряду. Очікується, що на церемонії запуску виступить президент України Володимир Зеленський, однак Стефанішина не уточнила, у якому форматі це буде.
Вона зазначила, що минуло близько двох років, з того моменту, як Україна подала заявку на членство. Хоч війна ще триває, але процес приєднання вже розпочинається.
Наступні півроку будуть вирішальними для ключових учасників переговорів. Процес вступу та членство України є головним пріоритетом нашого президента. Україна трохи божевільна і одержима процесом вступу до ЄС
Нагадаємо
Україна буде дотримуватися нової моделі переговорів вступу до ЄС, що передбачає використання кластерного підходу.
Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз: Зеленський про затвердження переговорної рамки про вступ до ЄС21.06.24, 20:30 • 30484 перегляди