Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз: Зеленський про затвердження переговорної рамки про вступ до ЄС
Київ • УНН
Рада ЄС затвердила рамки переговорів про вступ України до Європейського Союзу, підготувавши підґрунтя для переговорів про вступ, які розпочнуться наступного тижня, що є значним досягненням на шляху України до членства в ЄС.
Україна сьогодні має вагомий здобуток у русі у Євросоюз - затвердження переговорної рамки Радою ЄС. Цією рамкою визначається формат і порядок перемовин про вступ із Україно.
Про це заявив у вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Сьогодні – слова нашої вдячності. Зокрема, всій команді України, яка працює заради нашої держави та людей на європейському напрямі. Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз – те, що ми й планували на це півріччя, повністю реалізовуємо. Євросоюз затвердив переговорну рамку для України – багато за це боролися на різних рівнях. І саме цією рамкою визначається формат і порядок перемовин про вступ із нашою державою. І вже наступного тижня перемовини фактично розпочнуться. Це реально історичні речі. Україна є й буде частиною єдиної Європи завжди. Сьогодні я затвердив склад делегації України для початку перемовин про вступ
Він також привітав увесь народ Молдови та президента країни Майю Санду.
Сьогодні затверджено переговорну рамку Євросоюзу також для Молдови. І це важливо, щоб кожна країна, кожне суспільство, яке реально сповідує європейські цінності та прагне реальної європейської сили, – щоб кожен такий народ був разом з усіма іншими в об’єднаній Європі
Нагадаємо
Рада ЄС затвердила загальні позиції, зокрема, переговорні рамки для переговорів про вступ з Україною і Молдовою, підготувавши грунт для початку переговорів 25 червня в Люксембурзі.