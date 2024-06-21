Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз: Зеленський про затвердження переговорної рамки про вступ до ЄС

Україна сьогодні має вагомий здобуток у русі у Євросоюз - затвердження переговорної рамки Радою ЄС. Цією рамкою визначається формат і порядок перемовин про вступ із Україно.

Про це заявив у вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Сьогодні – слова нашої вдячності. Зокрема, всій команді України, яка працює заради нашої держави та людей на європейському напрямі. Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі у Євросоюз – те, що ми й планували на це півріччя, повністю реалізовуємо. Євросоюз затвердив переговорну рамку для України – багато за це боролися на різних рівнях. І саме цією рамкою визначається формат і порядок перемовин про вступ із нашою державою. І вже наступного тижня перемовини фактично розпочнуться. Це реально історичні речі. Україна є й буде частиною єдиної Європи завжди. Сьогодні я затвердив склад делегації України для початку перемовин про вступ

Він також привітав увесь народ Молдови та президента країни Майю Санду.

Сьогодні затверджено переговорну рамку Євросоюзу також для Молдови. І це важливо, щоб кожна країна, кожне суспільство, яке реально сповідує європейські цінності та прагне реальної європейської сили, – щоб кожен такий народ був разом з усіма іншими в об’єднаній Європі