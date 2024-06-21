Украина сегодня имеет весомое достижение в движении в Евросоюз-утверждение переговорной рамки Советом ЕС. Этой рамкой определяется форма и порядок переговоров о вступлении с Украиной.

Об этом заявил в вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Сегодня-слова нашей благодарности. В частности, всей команде Украины, которая работает ради нашего государства и людей на европейском направлении. Имеем сегодня весомое достижение в нашем движении в Евросоюз-то, что мы и планировали на это полугодие, полностью реализовываем. Евросоюз утвердил переговорную рамку для Украины-многие за это боролись на разных уровнях. И именно этой рамкой определяется формат и порядок переговоров о вступлении с нашим государством. И уже на следующей неделе переговоры фактически начнутся. Это реально исторические вещи. Украина является и будет частью единой Европы всегда. Сегодня я утвердил состав делегации Украины для начала переговоров о вступлении - сказал Зеленский.

Он также поздравил весь народ Молдовы и президента страны Майю Санду.

Сегодня утверждена переговорная рамка Евросоюза также для Молдовы. И это важно, чтобы каждая страна, каждое общество, которое реально исповедует европейские ценности и стремится к реальной европейской силе, - чтобы каждый такой народ был вместе со всеми остальными в объединенной Европе - добавил Зеленский.

Напомним

Совет ЕС утвердил общие позиции, в частности, переговорные рамки для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, подготовив почву для начала переговоров 25 июня в Люксембурге.