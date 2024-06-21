Рада ЄС погодила старт переговорів про вступ з Україною і Молдовою: заплановано почати до головування Угорщини
Київ • УНН
Рада ЄС затвердила спільні позиції і переговорні рамки для переговорів про вступ з Україною і Молдовою, підготувавши грунт для початку переговорів 25 червня в Люксембурзі.
Рада ЄС затвердила загальні позиції, зокрема, переговорні рамки для переговорів про вступ з Україною і Молдовою, підготувавши грунт для початку переговорів 25 червня в Люксембурзі, повідомили у бельгійському головуванні у Раді ЄС у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"Рада ЄС ухвалила загальні позиції ЄС, у т.ч. переговорні рамки, для переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Це відкриває шлях для початку переговорів у вівторок, 25 червня, у Люксембурзі: 15:30 (за місцевим часом) - IGC з Україною, 18:00 - IGC з Молдовою", - повідомили у бельгійському головуванні у Раді ЄС у X.
Доповнення
Угорщина перейме головування в ЄС 1 липня, що дасть їй додаткові важелі впливу щодо порядку денного зустрічей, на яких обговорюються питання, пов'язані з Україною.
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