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Орбан заявив, що Угорщина не блокуватиме рішення НАТО щодо війни рф проти України

Орбан заявив, що Угорщина не блокуватиме рішення НАТО щодо війни рф проти України

Київ • УНН

 • 120825 перегляди

Угорщина не блокуватиме рішення НАТО "щодо російсько-української війни" попри розбіжності у поглядах, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не блокуватиме рішення НАТО "щодо російсько-української війни", повідомляє 24.hu, пише УНН.

Деталі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів переговори з Віктором Орбаном у середу в Будапешті. Після зустрічі вони провели спільну прес-конференцію,  де Орбан, похваливши норвезького політика, розповів про те, що "вони переглянули відносини між НАТО та Угорщиною". 

Як вказано, сторони обговорили російсько-українську війну. Прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що "Угорщина відзначає, що вага і кількість думок, відмінних від нашої, є значною": "Ми могли б кожен раз висловлювати свою позицію, але у нас недостатньо сил, щоб змінити різні думки".

"Тому ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо блокувати в НАТО рішення, які відрізняються від нашої інтерпретації ситуації. Ми акцентували увагу на тому, що всі дії за межами території НАТО, згідно з правилами НАТО, можуть бути лише добровільними. Це підтвердив генсек на сьогоднішньому слуханні", – заявив Орбан.

Столтенберг розповів про те, що обговорюється питання Вашингтонського саміту.

"Я очікую, що на саміті члени домовляться щодо України, що НАТО візьме на себе провідну роль у безпековій допомозі та координації, а також фінансові зобов’язання. Це забезпечить передбачуваність для України. Віктор Орбан дав зрозуміти, що Угорщина не бажає брати участь у цих зусиллях, і я це приймаю", – заявив Столтенберг.

Угорщина працює над "перевизначенням" членства в НАТО - Орбан24.05.24, 12:22 • 22784 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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