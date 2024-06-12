Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет блокировать решения НАТО "по российско-украинской войне", сообщает 24.hu, пишет УНН.

Детали

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с Виктором Орбаном в среду в Будапеште. После встречи они провели совместную пресс-конференцию, где Орбан, похвалив норвежского политика, рассказал о том, что "они пересмотрели отношения между НАТО и Венгрией".

Как указано, стороны обсудили российско-украинскую войну. Премьер-министр Венгрии отметил, что "Венгрия отмечает, что вес и количество мнений, отличных от нашего, является значительным": "Мы могли бы каждый раз выражать свою позицию, но у нас недостаточно сил, чтобы изменить разные мнения".

"Поэтому мы четко дали понять, что не хотим блокировать в НАТО решения, которые отличаются от нашей интерпретации ситуации. Мы акцентировали внимание на том, что все действия за пределами территории НАТО, согласно правилам НАТО, могут быть только добровольными. Это подтвердил Генсек на сегодняшнем слушании", - заявил Орбан.

Столтенберг рассказал об обсуждаемом вопросе Вашингтонского саммита.

"Я ожидаю, что на саммите члены договорятся по Украине, что НАТО возьмет на себя ведущую роль в помощи и координации в области безопасности, а также финансовые обязательства. Это обеспечит предсказуемость для Украины. Виктор Орбан дал понять, что Венгрия не желает участвовать в этих усилиях, и я это принимаю", - заявил Столтенберг.

Венгрия работает над "переопределением" членства в НАТО - Орбан