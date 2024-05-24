Венгрия работает над "переопределением" членства в НАТО - Орбан

Венгрия работает над "переопределением" статуса членства страны в НАТО, чтобы она могла потенциально отказаться от углубления поддержки Украины со стороны военного альянса, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

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Венгерские военные чиновники и юристы уже работают над разработкой новой концепции, которая бы отличала страну от других членов Организации Североатлантического договора, заявил Орбан в интервью государственному радио в пятницу.

"Наши юристы и офицеры усердно работают над тем, чтобы увидеть, как Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не приходилось участвовать в действиях НАТО за пределами территории НАТО", - сказал Орбан.

Правительство в Будапеште уже делает важный вклад в две миссии альянса за пределами его территории - в Ираке и Косово, указывает издание. Члены НАТО также имеют возможность отказаться от любых военных миссий, хотя всегда поощряется максимально широкое участие.

Заявления Орбана прозвучали в то время, когда альянс разрабатывает пакет поддержки Украины, который он представит на саммите своих лидеров в Вашингтоне в июле. Ожидается, что эти меры будут включать усиление роли НАТО на оперативном уровне в координации поставок оружия и обучении украинских сил, отмечает издание.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также предложил союзникам объединиться для фонда в 100 миллиардов долларов для Украины на ближайшие пять лет, "но многие союзники отказались от этих планов со времени первоначального предложения".

Венгрия, указывает издание, "неоднократно пыталась торпедировать усилия Запада по оказанию помощи Украине, включая финансирование и поставки оружия".

Орбан также стремился остановить расширение НАТО за счет включения в него Финляндии и Швеции и заключил энергетические соглашения с россией, что вызвало критику со стороны западных столиц.

В интервью Орбан заявил, что Венгрия привержена миссии НАТО по защите членов Альянса в случае нападения на них. Но он сказал, что Венгрия обеспокоена тем, что финансирование и поставки оружия для Украины, страны, которая не входит в НАТО и граничит с Венгрией, в конце концов уступят место более широкому военному вмешательству, возможно, даже отправке войск.

Он сказал, что "Венгрия принципиально не согласна с оценкой некоторых членов НАТО о том, что россия вторгнется на восточный фланг НАТО после Украины", поскольку нынешнюю войну, по его словам, следует рассматривать как войну между "двумя славянскими странами".

Эту точку зрения не разделяют в НАТО, которая создала рабочие группы для изучения потенциально расширенной роли военного альянса в войне, сказал Орбан. Поддержка украинских сил в рамках новой миссии НАТО будет осуществляться за пределами Украины, указывает издание.

По его словам, Венгрия, как член НАТО, участвует в этих дискуссиях, но фактически как "неучастник", который выступает против отправки денег и оружия Украине. Предоставление Венгрии официального отказа от участия означало бы новую концепцию членства в НАТО, сказал он.

"Сейчас сложилась ситуация, когда мы как бы там, и не там, - сказал Орбан. - Я не знаю, как долго это можно будет поддерживать".

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