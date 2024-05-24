Венгрия работает над "переопределением" членства в НАТО - Орбан

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  79800 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123222 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  126310 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  161996 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  153644 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

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Венгрия работает над "переопределением" членства в НАТО, сказал Орбан.

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Чипы Samsung с искусственным интеллектом не прошли тесты: выявлен ряд проблем

Новейшие чипы высокоскоростной памяти (HBM) Samsung провалили тесты Nvidia на использование в процессорах искусственного интеллекта из-за проблем с тепловыделением и энергопотреблением.

Технологии •   •  4650 просмотра
Чипы Samsung с искусственным интеллектом не прошли тесты: выявлен ряд проблем

В Луцке водитель избил женщину, которая якобы переходила дорогу в неустановленном месте: правоохранители установили его личность

В Луцке полиция установила личность водителя, который 22 мая избил женщину, которая якобы переходила дорогу в неположенном месте. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

Общество •   •  5835 просмотра
В Луцке водитель избил женщину, которая якобы переходила дорогу в неустановленном месте: правоохранители установили его личность

Черкасчанин обманул военного более чем на 45 тысяч гривен

31-летний ранее судимый житель Черкасс присвоил более 45 000 гривен военнослужащего, получив несанкционированный доступ к его финансовому счету.

Общество •   •  5979 просмотра
Черкасчанин обманул военного более чем на 45 тысяч гривен

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Конфликт вокруг зернового терминала «Олимпикс» в Одессе может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Украины, считает Богдан Кицак, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

Экономика •   •  44553 просмотра
Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов: 46 взрывов

Российские войска обстреляли границу Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировав 46 взрывов, вероятно, из 120-мм минометов, в направлении нескольких сел, но о жертвах среди местного населения не сообщалось.

Война •   •  8141 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов: 46 взрывов

Время графиков отключений света на сегодня изменили - Yasno

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", как сообщается, изменила время графиков отключений на сегодня - с 11 часов до 14 часов без отключений.

Общество •   •  7217 просмотра
Время графиков отключений света на сегодня изменили - Yasno

Под Варшавой фермеры перекрыли дорогу в знак протеста против Зеленого курса, также требуют покрыть убытки от засухи

Фермеры заблокировали национальную дорогу вблизи Варшавы, чтобы выразить протест против Зеленого курса и привлечь внимание к потерям, которые они понесли из-за засухи, требуя помощи и отказа от правил Зеленого курса.

Новости Мира •   •  6252 просмотра
Под Варшавой фермеры перекрыли дорогу в знак протеста против Зеленого курса, также требуют покрыть убытки от засухи

Усиливаем позиции в Африке: Украина открыла Посольство в Мавритании

Украина официально открыла свое посольство в столице Мавритании Нуакшоте, расширив свое присутствие и укрепив позиции в Африке.

политика •   •  8096 просмотра
Усиливаем позиции в Африке: Украина открыла Посольство в Мавритании

Боррель: признание Палестинского государства не является подарком для ХАМАС

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что признание палестинского государства не является подарком ХАМАС, а скорее наоборот.

Новости Мира •   •  6702 просмотра
Боррель: признание Палестинского государства не является подарком для ХАМАС