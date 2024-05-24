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Угорщина працює над "перевизначенням" членства в НАТО - Орбан

Угорщина працює над "перевизначенням" членства в НАТО - Орбан

Київ • УНН

 • 22784 перегляди

Угорщина працює над "перевизначенням" членства в НАТО, сказав Орбан.

Угорщина працює над "перевизначенням" статусу членства країни в НАТО, щоб вона могла потенційно відмовитися від поглиблення підтримки України з боку військового альянсу, заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Угорські військові чиновники та юристи вже працюють над розробкою нової концепції, яка б відрізняла країну від інших членів Організації Північноатлантичного договору, заявив Орбан в інтерв'ю державному радіо в п'ятницю.

"Наші юристи та офіцери старанно працюють над тим, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не доводилося брати участь у діях НАТО за межами території НАТО", - сказав Орбан.

Уряд у Будапешті вже робить важливий внесок у дві місії альянсу за межами його території - в Іраку та Косові, вказує видання. Члени НАТО також мають можливість відмовитись від будь-яких військових місій, хоча завжди заохочується максимально широка участь.

Заяви Орбана пролунали у той час, коли альянс розробляє пакет підтримки України, який він представить на саміті своїх лідерів у Вашингтоні у липні. Очікується, що ці заходи включатимуть посилення ролі НАТО на оперативному рівні у координації постачання зброї та навчанні українських сил, зазначає видання.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також запропонував союзникам об'єднатися для фонду у 100 мільярдів доларів для України на найближчі п'ять років, "але багато союзників відмовилися від цих планів з часу початкової пропозиції".

Угорщина, вказує видання, "неодноразово намагалася торпедувати зусилля Заходу щодо надання допомоги Україні, включаючи фінансування та постачання зброї".

Орбан також прагнув зупинити розширення НАТО за рахунок включення до нього Фінляндії та Швеції та уклав енергетичні угоди з росією, що викликало критику з боку західних столиць.

В інтерв'ю Орбан заявив, що Угорщина віддана місії НАТО щодо захисту членів Альянсу у разі нападу на них. Але він сказав, що Угорщина стурбована тим, що фінансування та постачання зброї для України, країни, яка не входить до НАТО і межує з Угорщиною, зрештою поступляться місцем ширшому військовому втручанню, можливо, навіть відправленню військ.

Він сказав, що "Угорщина принципово не погоджується з оцінкою деяких членів НАТО про те, що росія вторгнеться на східний фланг НАТО після України", оскільки нинішню війну, з його слів, слід розглядати як війну між "двома слов'янськими країнами".

Цю точку зору не поділяють в НАТО, яка створила робочі групи для вивчення потенційно розширеної ролі військового альянсу у війні, сказав Орбан. Підтримка українських сил у межах нової місії НАТО здійснюватиметься за межами України, вказує видання.

За його словами, Угорщина, як член НАТО, бере участь у цих дискусіях, але фактично як "неучасник", який виступає проти надсилання грошей і зброї Україні. Надання Угорщині офіційної відмови від участі означало б нову концепцію членства в НАТО, сказав він.

"Зараз склалася ситуація, коли ми як би там, і не там, - сказав Орбан. - Я не знаю, як довго це можна буде підтримувати".

Угорщина збільшить витрати на оборону, якщо війна в Україні продовжиться у 2025 році – Орбан03.05.24, 13:05 • 19690 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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