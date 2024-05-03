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Угорщина збільшить витрати на оборону, якщо війна в Україні продовжиться у 2025 році – Орбан

Угорщина збільшить витрати на оборону, якщо війна в Україні продовжиться у 2025 році – Орбан

Київ • УНН

 • 19690 перегляди

За словами прем'єр-міністра Віктора Орбана, Угорщині доведеться ще більше збільшити витрати на оборону, якщо війна в сусідній Україні продовжиться до 2025 року, що призведе до скорочення коштів, доступних для інших витрат.

Угорщина збільшить військові витрати на оборону, якщо наступного року війна в Україні продовжиться, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі державного радіо Kossuth Rádió, передає УНН.

Деталі

Угорщині потрібно буде ще більше збільшити витрати на оборону наступного року, якщо війна в сусідній Україні затягнеться на 2025 рік, зменшивши кількість коштів, доступних для інших видатків

- заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан громадському радіо.

Минулого року Угорщина витратила на оборону понад 2,4%, що більше, ніж два відсотки, встановлені угодою між країнами НАТО. Також уряд Орбана намагається впоратися з дефіцитом бюджету, який за останні чотири роки в середньому становив майже сім відсотків ВВП, - це значно перевищує середній показник по ЄС. Минулого місяця угорська влада оголосила, що відкладе інвестиції, еквівалентні 1% від обсягу виробництва економіки, щоб скоротити дефіцит бюджету до цільового показника в 4,5 відсотка ВВП. Хоча це крок у правильному напрямку, втім аналітики вважають, що Угорщині потрібно зробити ще більше для зазначених цілей.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що вищих чиновників Європейського Союзу необхідно замінити, оскільки вони не заслуговують іншого шансу після майбутніх виборів до Європейського парламенту. Ці слова прозвучали під час його виступу перед прихильникам в рамках презентації передвиборчої програми партії "Фідес".

Велика Британія розпочала переговори з Україною про 100-річне партнерство03.05.24, 12:56 • 18326 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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