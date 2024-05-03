Венгрия увеличит расходы на оборону, если война в Украине продолжится в 2025 году - Орбан

Венгрия увеличит военные расходы на оборону, если в следующем году война в Украине продолжится, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире государственного радио Kossuth Rádió, передает УНН.

Детали

Венгрии нужно будет еще больше увеличить расходы на оборону в следующем году, если война в соседней Украине затянется на 2025 год, уменьшив количество средств, доступных для других расходов - заявил премьер-министр Виктор Орбан общественному радио.

В прошлом году Венгрия потратила на оборону более 2,4%, что больше, чем два процента, установленные соглашением между странами НАТО. Также правительство Орбана пытается справиться с дефицитом бюджета, который за последние четыре года в среднем составлял почти семь процентов ВВП, - это значительно превышает средний показатель по ЕС. В прошлом месяце венгерские власти объявили, что отложат инвестиции, эквивалентные 1% от объема производства экономики, чтобы сократить дефицит бюджета до целевого показателя в 4,5 процента ВВП. Хотя это шаг в правильном направлении, впрочем аналитики считают, что Венгрии нужно сделать еще больше для указанных целей.

Напомним,

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что высших чиновников Европейского Союза необходимо заменить, поскольку они не заслуживают другого шанса после предстоящих выборов в Европейский парламент. Эти слова прозвучали во время его выступления перед сторонникам в рамках презентации предвыборной программы партии "Фидес".

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