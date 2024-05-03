Великобритания начала переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве с Украиной

От имени Великобритании министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон начал переговоры с Украиной относительно 100-летнего партнерства - нового соглашения, которое построит прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений, сообщили в британском МИД, пишет УНН.

Министр иностранных дел начал переговоры с Украиной по 100-летнему партнерству - нового соглашения, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре торговли, безопасности и обороны, науки и технологий, образования, культуры и многое другое. Обязательства Соединенного Королевства по развитию этого партнерства является четким сигналом его намерения строить тесное и длительное сотрудничество с Украиной и украинским народом на десятилетия вперед - указано в сообщении МИД страны на сайте британского правительства.

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Как указали в посольстве Великобритании в Киеве, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон посетил столицу Украины, где отдал должное стойкости украинцев перед лицом российских атак и отметил, что эта война является вызовом для всего нашего поколения, и Украина не может бороться с ней сама: "Мы все должны делать больше, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно для победы".

Лорд Камерон также подтвердил предоставление £36 млн помощи для энергетической инфраструктуры Украины, включая £20 млн экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины и еще 16 для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.

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