Великобритания начала переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве с Украиной

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  118972 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  121427 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  114404 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  107610 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126231 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125007 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119335 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115142 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101973 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 11:08  •  307823 просмотра

Великобритания начала переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве с Украиной

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с Украиной о заключении 100-летнего соглашения о партнерстве с целью развития прочных связей в сферах торговли, безопасности, обороны, науки, технологий, образования и культуры, сигнализируя о приверженности Великобритании тесному и длительному сотрудничеству с Украиной на десятилетия вперед.

политика •   •  2118 просмотра
Великобритания начала переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве с Украиной

Удары рф по Одессе: 16 пострадавших до сих пор находятся в больнице, 5 - в тяжелом состоянии

В результате недавних российских атак на Одессу с 29 июня по 1 июля 16 пострадавших до сих пор находятся в больнице, 5 из них в тяжелом состоянии, в том числе 4-летняя девочка.

Война •   •  2508 просмотра
Удары рф по Одессе: 16 пострадавших до сих пор находятся в больнице, 5 - в тяжелом состоянии

В Донецкой и еще в 4 областях завершают возведение фортификаций: Минобороны показало видео

Министерство обороны Украины сообщает, что строительство оборонительных укреплений приближается к завершению в Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Война •   •  4078 просмотра
В Донецкой и еще в 4 областях завершают возведение фортификаций: Минобороны показало видео

Италия до саммита G7 объявит о новом пакете помощи Украине, в который войдет SAMP/T - СМИ

Италия объявит о новом пакете военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T, перед саммитом G7.

Война •   •  5120 просмотра
Италия до саммита G7 объявит о новом пакете помощи Украине, в который войдет SAMP/T - СМИ

Google собирает заявки от украинских стартапов на финансирование из Фонда поддержки в 10 млн долларов

Google принимает заявки от украинских стартапов на финансирование из нового Фонда поддержки размером 10 млн долларов для развития их бизнеса, восстановления деятельности, пострадавшей от войны, или создания новых продуктов.

Экономика •   •  4665 просмотра
Google собирает заявки от украинских стартапов на финансирование из Фонда поддержки в 10 млн долларов

В G7 говорят, полная конфискация российских активов больше не на столе, ищут альтернативы - FT

Несмотря на настояния Украины, страны G7, по сообщениям, больше не имеют на столе идею полной конфискации замороженных российских активов, вместо этого изучая альтернативные пути получения средств из этих активов для поддержки Украины.

Экономика •   •  6210 просмотра
В G7 говорят, полная конфискация российских активов больше не на столе, ищут альтернативы - FT

ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане - источник

Украинская военная разведка проводит масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане, которая уже заблокировала работу интернет-сети в республике и Казани.

Война •   •  7572 просмотра
ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане - источник

В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка

Вследствие украинских атак около 40 российских самолетов были рассредоточены на аэродромах, удаленных от линии фронта, что увеличило продолжительность полетов и расходы на топливо для России.

Война •   •  7538 просмотра
В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка

ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-генералу СБУ Наумову

Бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ сообщено о подозрении в незаконном обогащении на общую сумму 32,7 млн грн, включая владение элитными автомобилями, наличными в иностранной валюте и дорогими ювелирными изделиями.

Криминал и ЧП •   •  6275 просмотра
ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-генералу СБУ Наумову

Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

На оккупированных территориях Украины находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих, но это количество может увеличиться из-за подготовки России к летнему наступлению и планов мобилизации дополнительных сил.

Война •   •  9468 просмотра
Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ