Велика Британія розпочала переговори з Україною про 100-річне партнерство

Від імені Великої Британії міністр закордонних справ країни Девід Кемерон розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства - нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між двома країнами у всьому спектрі відносин, повідомили у британському МЗС, пише УНН.

Міністр закордонних справ розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі торгівлі, безпеки та оборони, науки та технологій, освіти, культури та багато іншого. Зобов’язання Сполученого Королівства щодо розвитку цього партнерства є чітким сигналом його наміру будувати тісну та тривалу співпрацю з Україною та українським народом на десятиліття вперед - вказано у повідомленні МЗС країни на сайті британського уряду.

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Як вказали у посольстві Британії у Києві, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон відвідав столицю України, де віддав належне стійкості українців перед обличчям російських атак і відзначив, що ця війна є викликом для всього нашого покоління, і Україна не може боротися з нею сама: "Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги".

Лорд Камерон також підтвердив надання £36 млн допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з £20 млн екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

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