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Велика Британія розпочала переговори з Україною про 100-річне партнерство

Велика Британія розпочала переговори з Україною про 100-річне партнерство

Київ • УНН

 • 18326 перегляди

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон розпочав переговори з Україною щодо укладення 100-річної угоди про партнерство з метою розбудови міцних зв'язків у сферах торгівлі, безпеки, оборони, науки, технологій, освіти та культури, сигналізуючи про відданість Великої Британії тісній і тривалій співпраці з Україною на десятиліття вперед.

Від імені Великої Британії міністр закордонних справ країни Девід Кемерон розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства - нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між двома країнами у всьому спектрі відносин, повідомили у британському МЗС, пише УНН.

Міністр закордонних справ розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі торгівлі, безпеки та оборони, науки та технологій, освіти, культури та багато іншого. Зобов’язання Сполученого Королівства щодо розвитку цього партнерства є чітким сигналом його наміру будувати тісну та тривалу співпрацю з Україною та українським народом на десятиліття вперед

- вказано у повідомленні МЗС країни на сайті британського уряду.

Зеленський зустрівся із главою МЗС Британії Кемероном: говорили про ситуацію на фронті та військову допомогу 03.05.24, 09:10 • 52346 переглядiв

Як вказали у посольстві Британії у Києві, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон відвідав столицю України, де віддав належне стійкості українців перед обличчям російських атак і відзначив, що ця війна є викликом для всього нашого покоління, і Україна не може боротися з нею сама: "Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги".

Лорд Камерон також підтвердив надання £36 млн допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з £20 млн екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

Британія виділятиме Україні понад 3,5 млрд доларів військової підтримки щороку – Кемерон 03.05.24, 08:42 • 38205 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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