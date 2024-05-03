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Зеленський зустрівся із главою МЗС Британії Кемероном: говорили про ситуацію на фронті та військову допомогу

Зеленський зустрівся із главою МЗС Британії Кемероном: говорили про ситуацію на фронті та військову допомогу

Київ • УНН

 • 52346 перегляди

Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Кемероном у Києві, де обговорив ситуацію на фронті, постачання військової допомоги та підготовку до майбутніх міжнародних самітів.

Президент України Володимир Зеленський напередодні в Києві провів зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном. Лідери держав  обговорили ситуацію на фронті та постачання військової допомоги, передає УНН

Поінформував про ситуацію на фронті. Важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки від Великої Британії, про який оголосили минулого тижня, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів

- написав Зеленський у соцмережах.

Глава держави подякував уряду Британії за найбільший пакет оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів, про який оголосили минулого тижня. 

Особливу увагу під час зустрічі приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту "Групи семи" в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Кемерон: Україна має право бити по Росії наданою Британією зброєю03.05.24, 08:05 • 49702 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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