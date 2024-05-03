Зеленский встретился с главой МИД Британии Кэмероном: говорили о ситуации на фронте и военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский накануне в Киеве провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Камероном. Лидеры государств обсудили ситуацию на фронте и поставки военной помощи, передает УНН.

Проинформировал о ситуации на фронте. Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки от Великобритании, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно скорее. Прежде всего бронетехника, боеприпасы и ракеты различных типов - написал Зеленский в соцсетях.

Глава государства поблагодарил правительство Британии за крупнейший пакет оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов, о котором объявили на прошлой неделе.

Особое внимание во время встречи уделили подготовке к важным международным мероприятиям, которые состоятся вскоре: саммиту "Группы семи" в Италии, инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, саммиту НАТО в Вашингтоне и четвертому саммиту Европейского политического сообщества в Великобритании.

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