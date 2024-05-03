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Зеленский встретился с главой МИД Британии Кэмероном: говорили о ситуации на фронте и военной помощи
Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании Кэмероном в Киеве, где обсудил ситуацию на фронте, поставки военной помощи и подготовку к будущим международным саммитам.
россияне ночью и утром обстреляли 5 громад Сумщины: прозвучало более 40 взрывов
Ночью и утром россияне обстреляли 5 громад в Сумской области, зафиксировано более 40 взрывов.
У Байдена объяснили, почему он назвал Японию "ксенофобной" наряду с Индией, россией и Китаем
Байден назвал Японию, Индию, россию и Китай "ксенофобами" за то, что они не принимают больше иммигрантов, утверждая, что поощрение иммиграции будет способствовать развитию их экономик.
Великобритания будет выделять Украине более 3,5 млрд долларов военной поддержки ежегодно - Кэмерон
Великобритания предоставит Украине $3,74 млрд ежегодной военной помощи, что является крупнейшим пакетом помощи от стране на сегодняшний день, причем некоторое оборудование уже прибывает в Украину.
В Днепропетровской области враг вечером нанес ракетный удар по Криворожью, ночью бил по Никопольщине
Российские войска нанесли ракетный удар по Криворожскому району Днепропетровской области, вызвав пожар, а также обстреляли Никопольскую и Марганецкую громады из артиллерии и беспилотников, но о жертвах не сообщалось.
Гендиректор Apple назвал Китай "самым конкурентным рынком в мире" на фоне падения продаж iPhone
Apple сообщила о неутешительных квартальных результатах из-за слабого спроса в Китае и жесткой конкуренции со стороны Huawei, но сохраняет оптимизм в отношении долгосрочного потенциала Китая и других рынков, таких как Индия, объявив о рекордном плане выкупа акций на сумму 110 миллиардов долларов и намекнув на будущие запуски продуктов на основе ИИ.
В Херсонской области россияне обстрелами повредили инфраструктуру, ранен человек
Российские войска обстреляли 14 населенных пунктов в Херсонской области, повредив инфраструктуру и ранив одного человека.
Скибицкий: Россия может взять страны Балтии за семь дней, а НАТО отреагирует за 10 дней
По словам заместителя начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, Россия может вторгнуться в страны Балтии за 7 дней, в то время как реакция НАТО займет 10 дней, что ставит страны Балтии под угрозу, если союзники Украины не увеличат оборонное производство, чтобы помочь Киеву.
Кэмерон: Украина имеет право бить по России предоставленным Британией оружием
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по целям на территории России оружием, которое поставляет Великобритания, поскольку Россия атакует украинскую территорию.
На фронте произошло 134 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки произошло 134 боевых столкновения на различных участках фронта, противник нанес многочисленные ракетные, авиационные и артиллерийские удары по украинским позициям и населенным пунктам.