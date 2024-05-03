Кэмерон: Украина имеет право бить по России предоставленным Британией оружием
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по целям на территории России оружием, которое поставляет Великобритания, поскольку Россия атакует украинскую территорию.
Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Великобританией, для нанесения ударов по целям внутри России, ведь Москва бьет по украинской территории. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Также он пообещал 3 млрд фунтов стерлингов ежегодной военной помощи Украине в течение "устойчивого периода".
Украина имеет это право. Подобно тому, как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она защищается
Кэмерон заявил, что страна будет оказывать финансовую помощь «столько, сколько будет необходимо».
Мы просто исчерпали все, что могли, по предоставлению оборудования
Дополнение
Кэмерон приветствовал выделение США новой военной помощи Украине, однако избежал прямого ответа на вопрос, как, по его мнению, возможное переизбрание кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа может повлиять на поддержку Украины Америкой.
Не нам решать, кого американцы выберут своим президентом, - мы будем работать, с кем бы это ни было
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