Кулеба и Кэмерон обсудили замороженные активы рф: "Должны быть использованы на благо Украины"

Главы МИД Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Дэвид Кэмерон во время встречи накануне согласились, что замороженные российские активы должны быть использованы на благо Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Детали

Как сообщается, Кулеба во время встречи с Кэмероном выразил ему благодарность за усилия, направленные на консолидацию глобальной поддержки Украины и укрепление нашей противовоздушной обороны.

Также отметил непоколебимость стратегического партнерства между Украиной и Великобританией.

"Министры согласились, что замороженные российские активы должны быть использованы на благо Украины, а соответствующие смелые коллективные решения должны быть приняты как можно быстрее", - говорится в сообщении МИД.

Дополнение

Как говорится в совместном заявлении министров стран G7 и руководителей центральных банков, страны G7 не будут размораживать российские активы, однако они до сих пор не смогли прийти к согласию относительно их использования, в частности для помощи Украине.