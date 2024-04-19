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Кулеба и Кэмерон обсудили замороженные активы рф: "Должны быть использованы на благо Украины"
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Уже 29 пострадавших из-за ракетной атаки рф на Днепропетровскую область - ГСЧС
Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены
Кулеба встретился с главой МИД Франции: обсудили шаги для ускорения предоставления ПВО Украине
На Харьковщине за сутки из-за ударов рф двое раненых, горел многоквартирный дом и здание УПЦ
Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22
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Кулеба и Кэмерон обсудили замороженные активы рф: "Должны быть использованы на благо Украины"
Во время встречи Кулеба и Кэмерон согласились, что замороженные российские активы должны быть использованы в пользу Украины.
Вокзал Днепра возобновил работу после атаки армии рф, есть задержки поездов
Железнодорожный вокзал Днепра возобновил работу после временного закрытия из-за массированной российской атаки на объекты гражданской инфраструктуры Укрзализныци.
Зеленский поблагодарил Шольца за Patriot и ракеты, призвал союзников последовать примеру Германии
Президент Зеленский поблагодарил Германию за предоставление Украине системы противовоздушной обороны Patriot и ракет, призвав других партнеров последовать примеру Германии в защите жизней от российских атак, что будет определять безопасность Европы на десятилетия.
Курс валют на 19 апреля: доллар вырос на 6 копеек
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 6 копеек, установив официальный курс доллара на уровне 39,6037 UAH/USD.
Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии дополнительные системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине
Германия и Украина обсудили предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты от российских ракетных и беспилотных атак на гражданскую инфраструктуру.
Уже 29 пострадавших из-за ракетной атаки рф на Днепропетровскую область - ГСЧС
Ракетные обстрелы в Днепропетровской области унесли жизни 8 человек, ранили 29 и нанесли значительный ущерб жилым домам в нескольких городах.
Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены
В Днепропетровской области в результате российского нападения погибли 8 человек, в том числе 2 детей, и еще 25 получили ранения.
Кулеба встретился с главой МИД Франции: обсудили шаги для ускорения предоставления ПВО Украине
Кулеба и министр иностранных дел Франции обсудили шаги по ускорению предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет, а также меры по противодействию российской дезинформации и усилению кибербезопасности.
На Харьковщине за сутки из-за ударов рф двое раненых, горел многоквартирный дом и здание УПЦ
Два человека получили ранения, возникли пожары, в том числе в жилом доме, в результате российских ударов в Харьковской области.
Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22
В ночь на 19 апреля 2024 года российские войска осуществили комбинированную атаку с применением 36 ракет и беспилотников, но украинские средства ПВО успешно уничтожили 29 из них, в том числе впервые российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22.