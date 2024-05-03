Кемерон: Україна має право бити по Росії наданою Британією зброєю
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю, яку постачає Великобританія, оскільки Росія атакує українську територію.
Україна має право використовувати зброю, надану Великою Британією, для завдання ударів по цілях всередині Росії, адже Москва б’є по українській території. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, пише Reuters, передає УНН.
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Також він пообіцяв 3 млрд фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги Україні протягом "стійкого періоду".
Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає ударів всередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищається
Кемерон заявив, що країна надаватиме фінансову допомогу "стільки, скільки буде необхідно".
Ми просто вичерпали все, що могли, щодо надання обладнання
Доповнення
Кемерон привітав виділення США нової військової допомоги Україні, однак уникнув прямої відповіді на запитання, як, на його думку, можливе переобрання кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа може вплинути на підтримку України Америкою.
Не нам вирішувати, кого американці оберуть своїм президентом, – ми будемо працювати, з ким би це не було
Кулеба та Кемерон обговорили заморожені активи рф: "Мають бути використані на благо України"19.04.24, 09:47 • 19596 переглядiв