Британія виділятиме Україні понад 3,5 млрд доларів військової підтримки щороку – Кемерон
Київ • УНН
Велика Британія надасть Україні $3,74 млрд щорічної військової допомоги, що є найбільшим пакетом допомоги від країні на сьогоднішній день, причому деяке обладнання вже прибуває в Україну.
Велика Британія надаватиме Україні три мільярди фунтів ($3,74 мільярда) щорічної військової допомоги. Міністр закордонних справ країни Девід Кемерон у четвер під час свого візиту до Києва пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Ми будемо виділяти три мільярди фунтів щороку стільки, скільки буде потрібно. Ми просто вичерпали всі свої можливості в плані надання обладнання", - сказав Кемерон та додав, що цей пакет допомоги є найбільшим із тих, що Велика Британія надавала досі.
"Частина цього обладнання вже прибуває в Україну сьогодні, поки я тут", - сказав він.
Кемерон також заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для нанесення ударів по цілях на території росії, і що Київ сам вирішує, чи робити це.
Доповнення
Як пише Reuters, Кемерон зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським під час свого другого візиту до Києва на посаді міністра закордонних справ.