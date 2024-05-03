Великобритания будет выделять Украине более 3,5 млрд долларов военной поддержки ежегодно - Кэмерон

Великобритания будет предоставлять Украине три миллиарда фунтов ($3,74 миллиарда) ежегодной военной помощи. Министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон в четверг во время своего визита в Киев пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы будем выделять три миллиарда фунтов ежегодно столько, сколько потребуется. Мы просто исчерпали все свои возможности в плане предоставления оборудования", - сказал Кэмерон и добавил, что этот пакет помощи является крупнейшим из тех, что Великобритания предоставляла до сих пор.

"Часть этого оборудования уже прибывает в Украину сегодня, пока я здесь", - сказал он.

Кэмерон также заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России, и что Киев сам решает, делать ли это.

Дополнение

Как пишет Reuters, Кэмерон встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским во время своего второго визита в Киев на посту министра иностранных дел.