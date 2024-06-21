Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Совет ЕС утвердил общие позиции, в частности, переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, подготовив почву для начала переговоров 25 июня в Люксембурге, сообщили в бельгийском председательстве в Совете ЕС в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Совет ЕС принял общие позиции ЕС, в т. ч. переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для начала переговоров во вторник, 25 июня, в Люксембурге: 15:30 (по местному времени) - IGC с Украиной, 18:00 - IGC с Молдовой", - сообщили в бельгийском председательстве в Совете ЕС в X.

Орбан заявил, что Венгрия не будет блокировать решения НАТО по войне рф против Украины