Єврокомісія порекомендує розпочати переговори про вступ України до ЄС у червні до головування Угорщини - FT

Європейська комісія рекомендуватиме розпочати переговори про вступ з Україною в ЄС у червні, до того, як Угорщина перейме на себе головування в блоці, з посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Fianancial Times, пише УНН.

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"Європейська комісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС цього місяця, щоб продемонструвати підтримку країні, що роздирається війною, до того, як Будапешт перебере на себе почергове головування в блоці, за словами трьох осіб, знайомих із цим питанням", - пише видання.

Єврокомісія, як зазначає видання, "наполягає на тому, щоб офіційні переговори розпочалися з Києвом та Кишиневом цього місяця, щоб дати обом країнам позитивний сигнал про їхні прагнення вступити до ЄС". У п'ятницю, як очікується, вона оголосить, що "Україна тепер відповідає раніше невиконаним критеріям, включаючи антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, правила декларування активів для державних чиновників та захист мов, які використовуються національними меншинами".

Грузія, яка ухвалила закон про "іноземних агентів" всупереч попередженням Брюсселя, не отримає зеленого світла у п'ятницю, коли Єврокомісія поділиться своїми оцінками з 27 послами блоку, пише видання.

Рекомендація Брюсселя вимагає одностайності урядів ЄС, і очікується, що Угорщина висуне заперечення, посилаючись, зокрема, на питання "ставлення Києва до угорської меншини в Україні".

Будапешт має додаткові побоювання щодо прав інших меншин в Україні, особливо щодо використання неукраїнських мов, які виходять за межі офіційних умов Єврокомісії, сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Представники угорського уряду не одразу відповіли на прохання про коментарі.

Угорщина перейме головування в ЄС 1 липня, що дасть їй додаткові важелі впливу щодо порядку денного зустрічей, на яких обговорюються питання, пов'язані з Україною.

Бельгія, нині головуюча у ЄС, як повідомляється, "наполягає на досягненні одностайності та проведенні першого раунду переговорів про вступ 25 червня, перш ніж передати естафету Угорщині".

Доповнення

Україна подала заявку на членство в ЄС через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення росії в 2022 році і отримала статус кандидата лише через кілька місяців, що стало одним із найшвидших рішень блоку.