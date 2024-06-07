Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне к председательству Венгрии-FT
Киев • УНН
Европейская комиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в июне, прежде чем Венгрия возьмет на себя председательство в блоке.
Европейская комиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении с Украиной в ЕС в июне, до того, как Венгрия возьмет на себя председательство в блоке, со ссылкой на три источника, знакомые с этим вопросом, сообщает Fianancial Times, пишет УНН.
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"Европейская комиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в этом месяце, чтобы продемонстрировать поддержку раздираемой войной стране до того, как Будапешт переберет на себя поочередное председательство в блоке, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом", - пишет издание.
Еврокомиссия, как отмечает издание, "настаивает на том, чтобы официальные переговоры начались с Киевом и Кишиневом в этом месяце, чтобы дать обеим странам положительный сигнал об их стремлении вступить в ЕС". В пятницу, как ожидается, она объявит, что "Украина теперь соответствует ранее невыполненным критериям, включая антикоррупционные меры, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов для государственных чиновников и защиту языков, используемых национальными меньшинствами".
Грузия, принявшая закон об" иностранных агентах " вопреки предупреждениям Брюсселя, не получит зеленого света в пятницу, когда Еврокомиссия поделится своими оценками с 27 послами блока, пишет издание.
Рекомендация Брюсселя требует единодушия правительств ЕС, и ожидается, что Венгрия выдвинет возражения, ссылаясь, в частности, на вопрос "отношение Киева к венгерскому меньшинству в Украине".
Будапешт имеет дополнительные опасения относительно прав других меньшинств в Украине, особенно относительно использования неукраинских языков, которые выходят за пределы официальных условий Еврокомиссии, сказал высокопоставленный дипломат ЕС.
Представители венгерского правительства не сразу ответили на просьбы о комментариях.
Венгрия займет председательство в ЕС 1 июля, что даст ей дополнительные рычаги влияния относительно повестки дня встреч, на которых обсуждаются вопросы, связанные с Украиной.
Бельгия, ныне председательствующая в ЕС, как сообщается,"настаивает на достижении единодушия и проведении первого раунда переговоров о вступлении 25 июня, прежде чем передать эстафету Венгрии".
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