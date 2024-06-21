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Україна буде працювати по вступу до ЄС на основі нової моделі – Офіс президента

Київ • УНН

 • 29590 перегляди

Україна буде працювати над вступом до ЄС, використовуючи нову модель кластерного підходу до переговорів про вступ, в рамках якої кілька розділів будуть відкриватися одночасно, а не послідовно.

Україна буде працювати по вступу до ЄС на основі нової моделі – Офіс президента

Україна буде дотримуватися нової моделі переговорів вступу до ЄС, що передбачає використання кластерного підходу. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Сьогодні на засіданні ради міністрів ЄС ухвалена правомірна рамка. Скажем так - це останній бюрократичний крок для Брюсселю

- каже Жовква.

За його словами, наступний крок 25 червня – це проведення Міжурядової конференції, коли власне і почнуться переговори.

Це буде початок переговорів про вступ, а далі, власне, саме переговори. Україна буде працювати по вступу до ЄС на основі нової моделі, коли не буде відкриватися лише одна глава, поки не закінчиться друга, а по кластерному підходу, де буде відкриватись одразу кілька глав. Перший кластер відкриється незабаром

- додав він.

Нагадаємо

Рада ЄС затвердила загальні позиції, зокрема, рамки для переговорів про вступ з Україною і Молдовою, підготувавши ґрунт для початку переговорів 25 червня в Люксембурзі.

Шмигаль назвав наступний крок після старту перемовин про вступ до ЄС 25 червня 21.06.24, 15:00 • 30399 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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