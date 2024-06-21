Шмигаль назвав наступний крок після старту перемовин про вступ до ЄС 25 червня
Київ • УНН
25 червня міжурядова конференція Україна-ЄС офіційно покладе початок переговорам про вступ України в ЄС, за якими підуть докладні технічні переговори з різних глав майбутньої угоди.
У вівторок, 25 червня, відбудеться перша міжурядова конференція Україна-ЄС, яка знаменує формальний початок переговорів про вступ України до ЄС. Далі будуть технічні переговори за десятками різних глав майбутньої угоди. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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"Уже 25 червня ми проведемо міжурядову конференцію Україна-ЄС, яка знаменує формальний початок переговорів про наш вступ. Далі почнемо детальні технічні переговори за десятками різних глав майбутньої угоди", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо
Рада ЄС затвердила загальні позиції, зокрема, переговорні рамки для переговорів про вступ з Україною і Молдовою, підготувавши грунт для початку переговорів 25 червня в Люксембурзі.
"Україна повертається до Європи": Зеленський привітав рішення ЄС про переговорну рамку, очікує старту перемовин 25 червня21.06.24, 14:42 • 27889 переглядiв